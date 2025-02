CONIN incorporó a Andrés Lombardi como "socio benefactor" de su Asociación de Amigos

Y agregó: "Fue un honor recibir este reconocimiento de manos de Abel Albino, recorrer el centro modelo de Las Heras, y conocer al equipo de profesionales que todos los días trabajan con los niños y sus familias".

"Estamos en la función pública y tratamos de resolver problemas. A veces sólo se trata de ayudar a destrabar expedientes o hacerles un seguimiento”, explicó el Peti en alusión a la trascedencia de la labor de CONIN y al modesto aporte que se puede hacer desde el ámbito legislativo

Abel Albino dijo por su parte: “Siempre afirmo que esta es una obra maravillosa y mucha gente me felicita, pero yo no podría haber hecho nada si no tuviese toda la gente que colabora conmigo”.

No podría haber hecho nada si no tuviese el compromiso de tanta gente buena, noble, patriota, que silenciosamente, profesionalmente, calladitos, trabajan todos los días para dar batalla a la desnutrición infantil

CONIN tiene 115 centros en el país y 15 más en el extranjero. Por eso señaló el profesional: “Es una obra muy grande que necesita de mucha colaboración para hacer frente a una multiplicidad de gastos que son necesarios para la atención de los pacientes y sus familias. Todos son especialistas en lo que hacen, son médicos, psicopedagogas, fonoaudiólogas, nutricionistas, asistentes sociales, pero todos especializados en nutrición, en desnutrición en este caso, y en sobrepeso y obesidad a partir del año pasado”.

En los centros modelos de la Fundación CONIN, hay 542 chicos en el programa, pero Mendoza tiene además otros centros en San Rafael, General Alvear, Luján, San Martín y Rivadavia.