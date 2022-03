Con Suarez a la cabeza, la UCR salió a festejar la aprobación de la Boleta Única

La Unión Cívica Radical (UCR) en pleno festejó este miércoles la aprobación de la Boleta Única en la Legislatura provincial a pesar de que no fue por unanimidad y de que incluso hubo voces disidentes dentro del frente Cambia Mendoza. Desde el propio gobernador Rodolfo Suarez, impulsor de la iniciativa, para abajo no hubo línea de la UCR que no expresara satisfacción por haber logrado la reforma de la ley electoral.