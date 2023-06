Con esperanzas de un Suarez candidato a vice, los mendocinos viajaron a la Convención Radical en Buenos Aires

cornejo convencion radical Cornejo, conduciendo la convención radical en sus tiempos como presidente del partido a nivel país.

Más allá de sus rol en los comicios que vienen y su posición relativa dentro del arco opositor, las definiciones del radicalismo que más interesan en Mendoza son las de los nombres propios. Desde las propias filas surgió días atrás que este 12 de junio sería clave para sondear qué perspectivas reales tiene el gobernador Suarez de integrar un virtual binomio con Bullrich. Aunque más no sea porque se hablará de mezclar UCR y PRO en las boletas de agosto.

En los últimos días, sin embargo, la lupa se posicionó sobre otros dirigentes que podrían haber sacado una luz de ventaja. En Buenos Aires, las versiones que corrieron con más fuerza son las de que "Pato" tendría las fichas puestas en Facundo Manes, en Maximiliano Abad y en Luis Naidenoff, antes que en la opción mendocina. Habrá que ver si es cierto que las posibilidades de que la provincia ponga a su tercer candidato a vice en pocos años quedaron sepultadas, o si aún pueden reflotarse.

"Se va a resolver post convención, pero hoy por hoy lo vemos más lejos que antes", comentaron desde el frente. El propio Suarez, aunque ha dicho que le gustaría y sería un orgullo formar parte del binomio, no ha manifestado que ser vicepresidente sea un objetivo principal en su futuro político. El propio García Zalazar brindó datos de cómo viene el ADN de la reunión: "Lo que tenga que ver con candidaturas se resolverá en un encuentro de gobernadores que se haría al mediodía", dijo a Canal 7. Consultada la propia Bullrich, dijo que "todavía falta tiempo para eso". ¿Cuánto? Doce días. Suficiente para que los ansiosos de la política mendocina sigan sin saber si en el futuro del mandatario asoma la presidencia del Senado (como vice) o sólo una banca: la que dejaría Cornejo de ganar la gobernación local.

A Manes se lo ubica en el Grupo Malbec. En Mendoza fue una de las figuras nacionales que vino el día en que nació esa denominación.

La tensión en JxC, protagonista en el seno de la UCR

La Convención Radical ratificará la pertenencia del partido a Juntos por el Cambio, tal como lo viene haciendo desde hace ocho años. Además, la intención es que se plasmen ideas concretas de una plataforma de gobierno por si la oposición llega a la Casa Rosada y, aunque no está en la orden del día, es probable -estiman varios- que se dialogue sobre la situación tensa que se vive hacia adentro del frente. Sobre todo entre Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich, que parecen haber profundizado su distancia con la moción de incorporar a dirigentes como Juan Schiaretti -idea del jefe de Gobierno-.

Espert. La última incorporación del frente opositor.

Aunque no define si pueden entrar o no nuevos dirigentes, esos debates estarán presentes. Es que la llegada de Avanza Libertad y su dirigente principal, José Luis Espert, al espacio; y sumado a las discusiones por el peronismo cordobés (más concretamente, el schiarettismo) han llevado las discusiones a varios tonos más arriba de lo que se esperaba. No aparece, sin embargo, una perspectiva de ruptura ni tampoco de cambio de rumbo para el partido ni para la coalición en sí.

El encuentro será en Parque Norte y se espera que haya 300 asistentes de todo el país. Los que trazan diferencias internas entre correligionarios lo han planteado como una contienda entre los que siguen al presidente partidario, Gerardo Morales, y los que están más cerca del "Grupo Malbec", que tuvo su epicentro en la Vendimia mendocina y donde confluirían los más afines a Patricia Bullrich, como Suarez y Cornejo.

