Javier Milei perros.jpg Javier Milei y uno de sus perros.

¿Cómo se llaman los perros de Javier Milei?

A sus cuatro perros, Milei los bautizó con nombres de reconocidos economistas: Murray, Milton, Robert y Lucas. El economista incluso aseguró varias veces que durante la campaña sufrió mucho el no poder estar con ellos. "Ahora con el tema de la campaña, como me demanda mucho tiempo, los tengo en una guardería, y cuando me relajo de la campaña los vuelvo a llevar a mi casa", dijo Milei.

Murray Rothbard

Fue un economista perteneciente a la escuela austriaca de economía, historiador y teórico político estadounidense.

Milton Friedman

Fue un economista, estadístico y académico estadounidense de origen judío, ganador del Premio Nobel de Economía de 1976 y una de las principales figuras y referentes del liberalismo.

Javier Milei.webp Javier Milei.

Robert Lucas

Fue un economista estadounidense. Fue profesor de la Universidad de Chicago. Fue laureado con el Premio de Economía Conmemorativo de Alfred Nobel en 1995. Es principalmente conocido por ser uno de los autores de la Teoría de las expectativas racionales.

El periodista Juan Luis González, autor de la biografía no autorizada sobre Milei titulada "El Loco", asegura que el economista "tiene divididos a los perros como si fuera un gabinete: él cree que Conan, que murió, reencarnó en uno de los clones y lo ayuda ‘con la estrategia general’. Después está Murray que le da ideas de economía, y Lucas es el que lo hace ver el futuro y aprender de los errores, casi como si fuera un gabinete que tiene ahí".