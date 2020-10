Cómo conviven con el coronavirus los intendentes contagiados

Desde el aislamiento

Con mucho ánimo, y trabajando desde su casa, el intendente alvearense Walther Marcolini, envió un video al noticiero de Canal Siete para explicar su situación, y aprovechó para dejareles una reflexión a los cuidadanos de su departamento.

"Quiero agradecer las muestras de afectos. Estoy transitando el Covid de manera positiva y quiero decirles a los alvearenses que les llevamos tranquilidad, que en estos próximos 15 días voy a estar trabajando desde mi casa con la mayor normalidad posible, en la medida que la situación de salud lo permita. Por ahora estamos bien, mi familia está asintomática, gracias a Dios, y yo con síntomas leves. Esto nos permite seguir desde el aislamiento con las actividades del cargo. Le he pedido al gabinete que trabaje con la mayor normalidad, y a los alvearenses les digo que se cuiden, hoy tenemos circulación comunitaria del virus", dijo Marcolini.

"No puedo saber en qué momento me he contagiado. En el día de hoy (por este miércoles) he firmado un importante convenio con China en nombre del consorcio ferroviario Unión Pacífico, por la ampliación del módulo de entendimiento que habíamos hecho en el 2019 para la recuperación del Ferrocarril General Sarmiento, entre Realicó (La Pampa) y General Alvear. Lo hemos hecho con todos los protocolos y medidas de seguridad, pero debía realizarse ahora . En ese marco vamos a seguir llevando adelante la gestión de gobierno", detalló el alvearense, quien sigue trabajando desde el aislamiento.

Por el lado del tunuyanino Martín Aveiro, quien arrancó con fuertes síntomas -gastroenteritis y fiebre el pasado jueves-, y pese a tener un primer resultado negativo al chequeo, este martes a la noche el segundo estudio confirmó el contagio. “Estoy bien, más allá de los dolores corporales y fuerte decaimiento, producto del contagio. Pero la vamos llevando de la mejor manera que se puede, nada fuera de síntomas normales", explicó el intendente justicialista, quien en la charla virtual se mostraba más afectado por la enfermedad pandémica.

"El jueves a la noche tuve fiebre, y desde el viernes estoy aislado, y el lunes, después de esperar los días correspondientes me efectué el hisopado en el hospital –quiero agradecer al personal- y anoche (martes) me dieron el resultado", dijo Aveiro, que agregó: "Vamos a estar trabajando tranquilos acá en la casa, cuidando la salud, pero dentro de lo posible con la computadora y el teléfono conectados como siempre".

Finalmente, y en sintonía con Marcolini, reflexionó: "Quiero dar la tranquilidad y las gracias a quienes se han preocupado y han mandado sus mensajes de apoyo y quiero decirles que se cuiden, sobre todo a nuestros jóvenes, siempre pensando en la familia que tienen alrededor", concluyó Martín Aveiro.