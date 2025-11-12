Comenzó el paro de 3 días convocado por los gremios en las universidades

Pilar Barbas, dirigente de la FUA, advirtió que los salarios “aún no fueron recompuestos” y lamentó que, pese a la tercera marcha federal en defensa de las universidades, el Presidente “siga sin cumplir con la ley”.

“Hay que dejar de decir que no hay plata. Este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas mientras destina fondos al pago de la deuda. Debemos profundizar las protestas contra la reforma laboral y el plan oficial, que atenta contra la universidad pública, los hospitales públicos y los derechos laborales”, afirmó.

Menem Diputados Universidades El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD–UBA), Ileana Celoto, sostuvo que el paro busca “frenar el vaciamiento de la educación pública”.

“La ley debe aplicarse sin más demora, no solo porque es ley, sino porque no hacerlo es inconstitucional. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento. Según lo que estipula la norma, ya nos adeudan un 44% de aumento. Esto ya no es un reclamo, es una deuda”, subrayó.

La ley de financiamiento universitario

A fines de octubre, el Gobierno promulgó las leyes de financiamiento para las universidades y de emergencia pediátrica, pero postergó su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. En ese contexto, advirtió que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos; en caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional”.

Ante esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en el que anunció que las universidades públicas reclamarán judicialmente la plena vigencia de la norma aprobada por ambas cámaras. Además, resolvió solicitar al Congreso que apruebe el Presupuesto 2026 con la inclusión de los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.

Las claves del paro en las universidades