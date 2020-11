Cobos y Cornejo acompañaron las críticas y anuncios del intendente de Malargüe

Ojeda criticó con dureza la gestión de Alberto Fernández y "Da bronca ver que un enfermero gana 20.000 pesos facturando, de los cuales les quedan 16.000 pesos en mano y ver que el Gobierno Nacional baja recursos por 17.000 pesos para que te quedes en tu casa. Pero más bronca da cuando uno observa que ese Gobierno pone 50.000 pesos para no usurpar un terreno y ahí es donde uno se pregunta en qué país vivimos, en que sociedad estamos ¿Es esto lo que queremos los argentinos? Mientras aquí hay puesteros que no han logrado ser dueños de sus tierras, la tierra que habitaron toda su vida con sus pasados ancestrales ¿Y que vemos? Un Gobierno Nacional que por manejar la emisión monetaria y el descuido total sobre las finanzas del Estado Nacional paga para que no se cometa un delito. La pregunta que me tengo que hacer es ¿Qué sociedad queremos para los años venideros? Y esto es algo que nos preguntamos todos", dijo el intendente.