tuit-cobos.jpg Este es el tuit del diputado Julio Cobos donde anuncia la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la Nación.

Profundizando sobre el tema, donde Mendoza y algunas otras provincias ya tienen historia, desde el entorno de Julio Cobos explicaron de qué se trata la propuesta, y en líneas generales se trata de hacer universal -a nivel nacional- a las libretas sólo existen en algunas provincias, y que en estas no hay criterios unificados. Otras, directamente no la tienen. También se busca que, además de datos estadísticos, contenga información detallada para que los progenitores del usuario conozcan sus derechos en caso de discapacidades, y que haya una guía para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Universal e inclusivo

La idea del legislador nacional mendocino es que se haga un único documento a nivel nacional, y que tenga los registro que tienen hoy las libretas de salud, pero que aparte tenga y considere tablas de crecimiento- peso y altura de chicos con Síndrome de Down u otras patologías similares que considere la autoridad sanitaria de aplicación y sea relevantes a nivel estadístico.

El motivo de la inclusión de datos referidos a quienes tiene Síndrome de Down es porque en términos de crecimiento son diferentes los valores de los chicos con Síndrome de Down respecto a quien no lo tiene y no está incorporados en las libretas que hay en las provincias.

libreta-salud.jpg Esta es la libreta sanitaria vigente en la provincia de Mendoza, creada por ley en el año 1988. A nivel nacional, hay muchas provincias que no tienen un documento similar, y de ahí la importancia de la propuesta de Cobos.

Principales características

Los principales artículos del proyecto de ley de Julio Cobos son los siguientes:

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley tiene por objeto instituir una Libreta de Salud Infantil, como documento único de información, destinada al registro de los controles periódicos del estado de salud general de la población materno infantil y adolescente, que incluya información propia del síndrome de Down y otras patologías discapacitantes y prevalentes en la población infantil.

ARTÍCULO 2º.- Las Instituciones públicas y privadas del Sistema de Salud proveerán gratuitamente la Libreta de Salud Infantil, garantizando el acceso sin trámites a dicho documento sanitario.

ARTÍCULO 3º.- La Libreta contendrá como mínimo la siguiente información:

a) Datos personales: Apellido/s, Nombre, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número y tipo de documento, dirección;

b) Datos maternos, paternos y/o tutor: apellido/s, nombre y número y tipo de documento, lugar y fecha de nacimiento;

c) Datos del embarazo y parto. Número de controles prenatales, embarazos simples o múltiples, vacunas recibidas, serología, tratamientos, grupo sanguíneo, factor RH, tipo de parto;

d) Patologías detectadas en el embarazo, parto y puerperio;

e) Recién nacido. Peso, talla, perímetro cefálico, edad gestacional, puntaje de APGAR, grupo sanguíneo, factor RH, anomalías y malformaciones detectadas, patologías intercurrentes;

f) Alimentación al alta: lactancia materna exclusiva, mixta o artificial;

g) Antecedentes heredo familiares, consanguineidad de los progenitores;

h) Enfermedades padecidas y tratamientos efectuados. Contiene fecha, edad, diagnóstico, firma y sello del médico tratante;

i) Tablas de crecimiento y desarrollo de la OMS; tensión arterial;

j) Estado nutricional; información sobre alimentación adecuada y progresión alimentaria hasta el año;

k) Desarrollo hasta el año de vida;

l) Calendario de vacunación. Vacunas recibidas: obligatorias y fuera de calendario;

m) Controles audiológicos y oftalmológicos;

n) Salud bucal. Controles odontológicos;

o) Controles bioquímicos;

p) Síndrome de Down. Tablas de crecimiento y desarrollo para el síndrome de Down,

información y controles para la intervención temprana y evaluación médica continua;

q) Otras patologías discapacitantes y prevalentes en la población infantil, según lo determine la autoridad de aplicación de la ley;

r) Información sobre los derechos de las personas con discapacidad. Guía para la tramitación del Certificado Único de Discapacidad;