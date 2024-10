Cobos criticó a Caputo por el cierre de Enohsa: "Si hay corrupción se debe denunciar en la Justicia"

Julio Cobos.jpg El diputado nacional por la UCR, Julio Cobos, apuntó contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por el posible cierre del Enohsa.

Cobos aseguró que el Enohsa tiene controles y auditorías

También cuestionó la falta de controles que aseguró Caputo: "La SIGEN controla al ENOHSA como a todos los entes autárquicos, es decir que, sí tiene los controles fijados por la administración central ya que la SIGEN es el organismo de control interno del poder ejecutivo nacional, por lo cual salvo que en su gestión como ministro no se hayan realizado estos controles, las declaraciones no se ajustan a la realidad".

Tal como informó la periodista Rosana Villegas, de Diario UNO, en caso de que cierre este organismo hay en peligro cuatro obras en Mendoza: Colector cloacal Colonia Segovia- Paramillo (primera etapa); de la renovación del Colector cloacal suroreste (en el tramo de Elpidio González y Estrada de Guaymallén), la ampliación de la Planta Depuradora de Cuadro Nacional, en San Rafael (tercera etapa) y la ampliación de la Planta Potabilizadora de Ballofet.

El cierre del Enohsa podría paralizar obras en Mendoza.

Con respecto a estos trabajos, Cobos aseguró que a pesar de que la mayoría de las obras ejecutadas por Enohsa o financiadas por este organismos están en mayor medida paralizadas, en algunos casos las labores están recomenzando y la eliminación del organismo no ayudará a que éstas terminen. Y sumó que "Argentina necesita seguir realizando obras de agua potable y saneamiento. Hoy en día, más de un 40 % de la población argentina no tiene cloacas y esto no solo es un servicio más, sino que es un insumo substancial de la salud pública y de la conservación del ambiente”.

“Esta decisión, como otras que parecen ser tomadas sin medir las consecuencias, impactan directamente en obras que se realizan a lo largo de todo el país. Por eso, junto a legisladores de diferentes partidos políticos presentamos en la Cámara de Diputados un pedido de informes por el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento”, concluyó el radical.

El pedido de informe firmado por cuatro diputados mendocinos

Los mendocinos Julio Cobos (UCR), Adolfo Bermejo (UxP), Martín Aveiro (UxP) y Lisandro Nieri (UCR), junto a otros ochos diputados más de diferentes provincias, presentaron un pedido de informe para que Nación explique:

Si van a cerrar el Enohsa, y si así fuere, que indiquen cómo se realizará tal cierre. Cuáles son las denuncias de corrupción realizadas, durante la gestión Milei, relacionadas con el organismo. Si continuarán o no las obras en ejecución por el Enohsa y cómo se realizarán Qué ocurrirá tanto con las obras que han sido presentadas oportunamente con pedido de financiamiento, como con las que están en ejecución en Mendoza

Además solicitaron al ministro de Economía, Luis Caputo, al secretario de obras públicas de la Nación, Luis Giovine, y al subsecretario de recursos hídricos, Andrés Rodríguez, que se presenten en la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, que comparezcan al Congreso para que expliquen las razones del cierre, y cómo se gestionarán en el futuro las obras de agua potable y saneamiento.

Las firmas que acompañan a los mendocinos son las de los diputados: Marcela Coli, Mario Barletta, Danya Tavela, Atilio Benedetti, Carla Carrizo, Marcela Antola, Melina Giorgi y Gerardo Cipolini.