En referencia a esa compleja relación actual entre el presidente y su vice, Cobos describió: "él tiene como un agradecimiento eterno, y la verdad es que tiene que agradecerle porque lo propuso la vicepresidenta, pero las elecciones las ganó él. Él no supo construir el poder y el liderazgo que tiene que tener un presidente", analizó Cobos y desde su mirada ratificó que el presidente "ha perdido una oportunidad porque la gente al principio, en el manejo de la pandemia le dio el respaldo".

La estrategia de ceder lugares

Al ser consultado sobre si de ganar las próximas elecciones, este sería su último cargo como diputado nacional, o si aceptaría en el futuro volver a ser candidato a gobernador de la provincia, el senador de 66 años, deslizó que podría ser su última candidatura, pero descartó de plano volver a tratar de comandar la provincia y hasta recordó que en algún momento cedió esos espacios en cargos ejecutivos.

"Yo he tenido la posibilidad de volver a ser candidato a gobernador y ser gobernador después de la vicepresidencia, pero he preferido que Alfredo (Cornejo) y Laura (Montero) lo fueran. He trabajado para que aparecieran algunos nuevos intendentes (en referencia a Daniel Orozco) y ahora en la elección que viene hay varios intendentes que pueden suceder a Rodolfo Suarez. No descartaría a Marcelino Iglesias (Guaymallén). También están Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Ulpiano Suarez (Ciudad) , Daniel Orozco (Las Heras) -que tiene mucha empatía con la gente- y entre las mujeres están Mariana Juri (ministra de Turismo) y Daniela García (diputada provincial), sólo por nombrar a algunas".