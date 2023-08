Claudia Najul imitó a María Eugenia Vidal y adelantó que votará por Larreta en la interna de JxC

Cornejo y Najul.jpg Imagen de 2017 cuando Claudia Najul asumió como ministra de Salud de Alfredo Cornejo. Ahora, para la interna de Juntos por el Cambios en las PASO presidenciales eligieron caminos distintos.

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo admitió que en las PASO presidenciales votará por Bullrich y no por Rodríguez Larreta

El apoyo de Claudia Najul a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales

Najul, que también fue legisladora nacional ,difundió este miércoles un comunicado de prensa, en el que reflexionó sobre las "definiciones que ha dejado la primera parte de una campaña intensa para las Primarias".

“Estoy convencida de que este año es un punto de inflexión para la Argentina, porque la sociedad ya dio sobradas muestras de hartazgo; la política de la división y de los enfrentamientos no da para más. Juntos por el Cambio está demostrando una performance excelente en el interior del país, incluso en bastiones históricos del peronismo. Estamos ilusionados y muy comprometidos con lo que viene”, señaló.

Recordó que días atrás, con la visita a Mendoza del candidato a vicepresidente y presidente de la UCR Nacional, Gerardo Morales, quedó claro su apoyo a la fórmula que encabeza el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: “Representan tres aspectos que considero fundamentales para los próximos años: diálogo, gestión y federalismo”.

Larreta y Morales tienen una experiencia enorme en dos distritos importantísimos como la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy. Han enfrentado con determinación al kirchnerismo, defienden la educación, la institucionalidad democrática, y apoyan a los emprendedores. Tienen la apertura y la capacidad de construcción política que precisa este momento de la Argentina, sin ninguna duda Larreta y Morales tienen una experiencia enorme en dos distritos importantísimos como la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy. Han enfrentado con determinación al kirchnerismo, defienden la educación, la institucionalidad democrática, y apoyan a los emprendedores. Tienen la apertura y la capacidad de construcción política que precisa este momento de la Argentina, sin ninguna duda

Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, es otro de los apoyos importantes que tiene en la provincia el proyecto presidencial de Larreta.

A pesar de su inclinación por la fórmula Larreta-Morales, Najul aseguró: “El mismo domingo 13 por la noche vamos a estar todos juntos, acompañando a los ganadores y dando una muestra determinante de unidad, que es lo que pide la sociedad. Los adversarios son el populismo, la decadencia, la grieta y la pobreza, eso lo tenemos clarísimo. A diferencia de años anteriores, el radicalismo tiene un rol protagónico en la coalición y eso se nota muchísimo, en términos de programa, territorialidad y militancia".

►TE PUEDE INTERESAR: Ulpiano consolida su perfil larretista recibiendo a un economista estrella del precandidato a presidente

María Eugenia Vidal está con Horacio Rodríguez Larreta

María Vidal con Rodríguez Larreta.jpg María Eugenia Vidal anunció su respaldo a Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, sumó este miércoles el apoyo explícito de María Eugenia Vidal a su postulación, lo que reavivó la interna con el sector de su contrincante Patricia Bullrich, a once días de las PASO.

La diputada nacional María Eugenia Vidal, que para estas elecciones se había presentado como precandidata presidencial y luego declinó su postulación, anunció por redes sociales su respaldo a Larreta.

"Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina", aseguro Vidal tras indicar que conoce al jefe de Gobierno porteño hace 27 años, a la vez que elogió su capacidad de trabajo.

"Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años; siempre”, afirmó la ex gobernadora bonaerense.

"La Argentina necesita un presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un presidente preparado y con experiencia. Un presidente que crea en el valor de los equipos”, expresó Vidal.

Larreta respondió el posteo de Vidal, también por redes sociales, al sostener que tratará de “honrar el voto” de quienes lo elijan en las próximas elecciones.

"Voy a honrar tu voto y el de cada argentino que me dé su confianza para sacar nuestro país adelante. Me hace muy feliz contar con vos”, replicó Larreta tras las palabras de apoyo de Vidal.

El respaldo de Vidal a Larreta tuvo inmediata repercusión en las filas de Patricia Bullrich, la adversaria de Larreta rumbo a las PASO del próximo 13 de agosto.

El diputado nacional Cristian Ritondo, quien al comienzo de la carrera electoral respaldaba a Vidal como candidata presidencial y de hecho sonaba como su candidato a gobernador bonaerense, dijo que está “desilusionado” por la elección de la ex mandataria provincial, de la cual fue ministro de Seguridad.

"Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión. He trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich”, afirmó Ritondo en diálogo con radio Continental.

Además, Ritondo aseguró que no tiene dudas acerca de que el ex presidente Mauricio Macri considera que "el cambio nítido y profundo" en el PRO "lo representa Bullrich”.

Tuit contra Vidal.JPG

También cuestionó a Vidal otro de los dirigentes del espacio de Bullrich, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, quien refiriéndose a ella de manera irónica la calificó como “la empleada del mes”.

"La más bonaerense, la más porteña, la más neutral y al final de nuevo la empleada del mes. Sin comentarios", escribió Arenaza en su cuenta oficial de Twitter, sin mencionarla, pero haciendo clara referencia a la exg obernadora bonaerense.

Desde el punto de vista político, a 11 días de las PASO, el respaldo de Vidal a Larreta quiebra la frágil tregua que habían pactado el alcalde porteño y Bullrich, que se había visto reflejada en la presencia de ambos, el domingo pasado, en el escenario de los festejos de Ignacio Torres, el gobernador electo de Chubut.

►TE PUEDE INTERESAR: Bullrich pasó por Mendoza con un mensaje basado más en "el coraje" que en tecnicismos económicos