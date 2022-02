Claudia Iturbe, titular de Ampros, anticipó que rechazarán el bono de $115.600 que ofreció el Gobierno 

“No, de bonos, nada”, contestó lacónicamente Iturbe ante la consulta de Diario UNO. “Hay que sentarse a discutir bien todo y queremos ser prudentes, esperando hasta mañana que es cuando nos toca a nosotros sentarnos a discutir, pero no queremos ningún tipo de suma en negro y ya lo habíamos dejado en claro”, sentenció.

La contraoferta de Ampros

Aclararon que, más allá de la suma (que, en lo remunerativo, no supera el 50% de inflación anual pronosticado por especialistas) lo que les interesa es que los empleados no pierdan poder adquisitivo mes a mes, por lo que la contraoferta de Ampros buscará un acuerdo distinto a lo que se planteó en la mañana de este jueves. Justamente, pedirán correcciones cada 30 días, atadas a los saltos del Índice de Precios.

“El tema no es el porcentaje que, insisto, todavía queremos analizarlo mejor porque es muy pronto. La cuestión es la periodicidad: nuestro pedido concreto, este viernes, va a ser que haya doce subas en los sueldos de los trabajadores, que estén indexadas a la inflación, es la única manera que vemos de no ir cediendo capacidad de compra”, explicó Iturbe.

Rodrigo Dominguez claudia iturbe y daniel jimenez.jpg Iturbe, entre los dirigentes Rodrigo Domínguez y Daniel Jiménez. La profesional encabeza Ampros desde finales del año pasado.

Piden un tratamiento especial por la pandemia

“Venimos de los dos años del Covid, con el enorme esfuerzo que eso ha significado, por eso continuamos solicitándole al Gobierno que nos trate de una forma distinta. Creemos que, como empleados del sector sanitario, tenemos un valor agregado para la sociedad mendocina y precisamos que eso se vea reflejado en nuestros acuerdos salariales”, reafirmó la titular de Ampros.

Desde esa agrupación reclamaron que faltan médicos intensivistas en las áreas de terapia y que esos espacios se están cubriendo con residentes de primer año, lo cual consideran poco seguro. “Han quedado desiertas las residencias para terapia, además. En pediatría pasa lo mismo. O si se enferma un trabajador, no hay reemplazantes para esas coberturas”, marcaron en una evidente crítica al sector público en salud.

Exigen que se mejoren los montos adicionales para las guardias, terapistas y para, al menos, una porción de las especialidades, como posible forma de solucionar esa problemática. Respecto a esto, si bien Ampros llegó a un acuerdo con la administración provincial a finales del año pasado, algunos de los residentes manifestaron haber quedado disconformes, ya que no se respetaron muchos de sus pedidos -según afirmaron-, como por ejemplo la baja en la cantidad de horas consecutivas de trabajo.

Contraofertas por casi el 60% de aumento

Como contó Diario UNO, ATE y otros sindicatos habían establecido un piso de entre el 55% y el 60% de incrementos para plantearle a la administración de Suarez. La premisa es que no quieren igualar el índice inflacionario de este año, sino superarlo, ya que entienden que su poder adquisitivo se ha visto fuertemente diezmado (sobre todo el de los docentes, que tuvieron una suba por decreto tras el fracaso de las últimas negociaciones).

Entre sus pedidos, figura el pase a planta de 1.300 empleados y que se equiparen las asignaciones que brinda el estado provincial a las que se otorgan a nivel país (con ajustes hacia arriba cada vez que estas últimas aumenten). A eso suman la solicitud de que haya llamado a concursos para todos los puestos cubiertos y por cubrir en la Administración Central.

Marcha SUTE (8).jpg Manifestaciones del SUTE por aumentos salariales (Archivo) Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

A principios de año había trascendido que varios de estos organismos iban a pelear por la vuelta de la cláusula gatillo, pero según se pudo averiguar, ahora consideran que el mecanismo es insuficiente a la hora de remediar los desfases de una inflación que ya comenzó con el 4,2% a nivel local.

La propuesta del Gobierno

El Estado provincial puso sobre la mesa un incremento del 40%, más 115.600 pesos a pagar en doce cuotas (en partes iguales, serían $9.633 por mes), lo que ya pone en pie de guerra a los sindicatos, que tenían expectativas al menos un 10% superiores. Con este panorama, se hace más sólida la chance de que haya paros y diversas medidas de fuerza, ya que fue lo anticipado por los gremios en las últimas horas, si es que no había acuerdo.

“Un incremento vigente al 31 de diciembre de 2021 a pagar en seis tramos, con una suma anual fija no remunerativa ni bonificable” fue el mensaje que hizo circular el Ministerio de Trabajo y Gobierno, minutos después de las 9:30 de este jueves. Cifras que no cayeron bien entre los gremialistas y que anticipan que estos cuatro días de negociación no van a ser fáciles para nadie.