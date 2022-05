Cirujanos temen que el Gobierno recurra a más leyes de emergencia para frenar reclamos

Entrevistado por Marcelo Sisso y Federico Zalazar, el médico se lamentó: "No veo otro forma de solución por parte del Gobierno que no sea la del castigo. En cambio, no nos sentamos a discutir un plan de salud para 10 o 15 años, que es lo que Mendoza necesita".

"No es culpa de los anestesiólogos"

Diego Bertani.jpg Diego Bertani explicó la realidad de los cirujanos de Mendoza.

Bertani, quien fue hasta hace poco fue presidente de la asociación, explicó que "el conflicto con los anestesiólogos agravó una situación que ya venía ocurriendo. No es que no se operó más culpa de los anestesiólogos. Yo sigo viendo pacientes que llevan 30 días esperando una operación de vesícula o alguna otra que debería resolverse rápidamente".

"La verdad es que ni éste Gobierno ni el anterior hicieron lo que se debe hacer: generar un plan de salud. Y no hago distinción de partidos: ningún político, del oficialismo o de la oposición, lo ha planteado. Entonces pasa esto, de medidas para ver quién es más fuerte, si el anestesista o el Gobierno. Y esto no le hace bien a nadie".

Luego Bertani alertó: "Hay una realidad que nadie quiere ver y es que los sueldos son magros. Por eso los trabajadores de la salud se van y buscan trabajo afuera. Hoy en Chile ya hay cerca de 80 médicos mendocinos trabajando y podría nombrar miles de destino más. Algunos se han ido a San Luis pero entiendo que en este caso es temporario".

"Se demoniza a los anestesistas"

El cirujano defendió a sus colegas: "Hoy se demoniza a los anestesistas y la única diferencia con el resto de los profesionales, es que ellos están nucleados en una asociación que los protege. Se dicen cosas que no son ciertas como lo que expresó una senadora (por Natracha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado) de que son los que más cobran. Y no es así: cobran lo que hacen".

► TE PUEDE INTERESAR: Salud convocó a los anestesistas que habían renunciado y algunos ya regresaron voluntariamente

"Podemos discutir -sumó- si está bien o no lo que hicieron los anestesistas pero en 80 días nunca los llamaron. No hubo diálogo".

El especialista también advirtió: "En los hospitales de cabecera están atendiendo médicos recién salidos, que no han tenido residencias. Además: ¿cómo se va a formar un profesional si para ir a hacer un curso a Buenos Aires tiene que gastar el doble de lo que cobra de sueldo?".

"Cualquiera de nosotros puede ir a un hospital público y lo va a atender un médico no formado. Y resulta que cuando uno se queja por las condiciones de trabajo lo único que hay es un castigo" "Cualquiera de nosotros puede ir a un hospital público y lo va a atender un médico no formado. Y resulta que cuando uno se queja por las condiciones de trabajo lo único que hay es un castigo"

Finalmente el doctor Bertani reflexionó: "Dialoguemos, busquemos la forma de solucionar esto. No es responsabilidad sólo del Gobierno, también es de la oposición. Necesitamos una discusión seria".

Sumarios y causas judiciales

Por estos días vencerán los plazos que tienen los anestesistas notificados por el Ministerio de Salud para presentarse de acuerdo con lo que dispuso la ley de emergencia aprobada días atrás. Se trata de los que renunciaron y que tendrían que retomar sus labores entre este viernes y el lunes.

Si no lo hacen podrían ser objeto de sumarios administrativos y se expondrían a afrontar alguna causa judicial si un paciente se siente perjudicado.

Suarez se mostró conciliador

Rodolo Suarez.jpg Rodolfo Suarez formuló declaraciones luego de los actos por el 25 de Mayo.

Sobre el reclamo de los médicos anestesiólogos que afectó el servicio de salud en las últimas semanas, el gobernador Rodolfo Suarez afirmó que “se está regularizando” y agradeció a los anestesiólogos que han vuelto al trabajo y a la oposición legislativa que acompañó la declaración de la Emergencia Sanitaria.

“Las cosas en este país no son tan difíciles si hacemos lo que hay que hacer. Hay que entender que el Estado tiene un límite para pagar. Si pudiéramos pagar más, pagaríamos más, sin lugar a dudas. En base al diálogo estamos encontrando solución, y en los casos en los que no encontremos solución, haremos uso de la ley que ha sancionado la Legislatura”, señaló el mandatario.

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES informó cuánto se cobrará en junio de 2022 de jubilación, AUH y AUE

,