Causa de los Cuadernos: Revés para Cristina Kirchner, quien será indagada el martes

Cristina Kirchner Casua de los Cuadernos

Los puntos clave del rechazo judicial incluyen:

Legitimidad de los testimonios: Se validaron las declaraciones de los empresarios y exfuncionarios que se acogieron al régimen del imputado colaborador.

Se validaron las declaraciones de los empresarios y exfuncionarios que se acogieron al régimen del imputado colaborador. Continuidad del proceso: El tribunal subrayó la necesidad de avanzar hacia el debate oral para determinar las responsabilidades penales de la presunta asociación ilícita.

Una estructura de corrupción bajo la lupa

La causa investiga una compleja red de recaudación de fondos ilegales vinculada a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La fiscalía sostiene que existió una organización piramidal destinada a cobrar sobornos a empresarios contratistas del Estado.

¿Qué sigue en el calendario judicial?

Con la reanudación del juicio este martes, se espera que el tribunal comience a definir la lista final de testigos y la incorporación de nuevas pruebas documentales. El proceso es de una escala sin precedentes:

Imputados: Más de 100 personas, incluyendo a Julio De Vido , Roberto Baratta y destacados empresarios de la construcción.

Más de 100 personas, incluyendo a , Roberto Baratta y destacados empresarios de la construcción. Pruebas: Miles de fojas de expedientes, registros de ingresos a la Quinta de Olivos y los manuscritos originales de Oscar Centeno.

Miles de fojas de expedientes, registros de ingresos a la Quinta de Olivos y los manuscritos originales de Oscar Centeno. Expectativa de sentencia: Dada la magnitud de la causa, se prevé que el debate se extienda durante gran parte del 2026.

La defensa de la expresidenta ya adelantó que apelará la decisión del TOF 7 ante la Cámara de Casación Penal, insistiendo en que la causa fue armada con fines de persecución política ("lawfare").