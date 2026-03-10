En una jornada de alta tensión en los tribunales de Comodoro Py, el juicio oral por la denominada Causa Cuadernos retomó su actividad con un revés judicial significativo para los principales acusados al rechazar de plano los pedidos de nulidad presentados por las defensas, por lo que Cristina Fernández de Kirchner será indagada de manera presencial el martes
Causa de los Cuadernos: Revés para Cristina Kirchner, quien será indagada el martes
El Tribunal Oral Federal ratificó la validez de la investigación en la causa de los cuadernos desestimando los planteos de la defensa de Cristina Kirchner
El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, ratificó la validez de la investigación, desestimando los planteos de la defensa de la expresidenta y otros exfuncionarios.
Las defensas habían impugnado el proceso argumentando irregularidades en el inicio de la instrucción y en la utilización de la figura de los "arrepentidos". Sin embargo, el tribunal consideró que no existen vicios procesales que justifiquen anular las actuaciones realizadas durante la etapa de investigación que lideró el fallecido juez Claudio Bonadio.
Los puntos clave del rechazo judicial incluyen:
- Legitimidad de los testimonios: Se validaron las declaraciones de los empresarios y exfuncionarios que se acogieron al régimen del imputado colaborador.
- Continuidad del proceso: El tribunal subrayó la necesidad de avanzar hacia el debate oral para determinar las responsabilidades penales de la presunta asociación ilícita.
Una estructura de corrupción bajo la lupa
La causa investiga una compleja red de recaudación de fondos ilegales vinculada a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La fiscalía sostiene que existió una organización piramidal destinada a cobrar sobornos a empresarios contratistas del Estado.
¿Qué sigue en el calendario judicial?
Con la reanudación del juicio este martes, se espera que el tribunal comience a definir la lista final de testigos y la incorporación de nuevas pruebas documentales. El proceso es de una escala sin precedentes:
- Imputados: Más de 100 personas, incluyendo a Julio De Vido, Roberto Baratta y destacados empresarios de la construcción.
- Pruebas: Miles de fojas de expedientes, registros de ingresos a la Quinta de Olivos y los manuscritos originales de Oscar Centeno.
- Expectativa de sentencia: Dada la magnitud de la causa, se prevé que el debate se extienda durante gran parte del 2026.
La defensa de la expresidenta ya adelantó que apelará la decisión del TOF 7 ante la Cámara de Casación Penal, insistiendo en que la causa fue armada con fines de persecución política ("lawfare").