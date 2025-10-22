Caso $Libra: identificaron una billetera y una cueva cripto, y pidieron dos detenciones

Hayden Davis Hayden Davis, el creador de la cripto $Libra.

Según el denunciante Martín Romeo, los datos muestran operaciones reiteradas hacia una dirección identificada como FL6P, cuyas transacciones son “típicas de una financiera”, por aplicar comisiones del 1% en transferencias de USDT. Entre los movimientos más relevantes, figura una transferencia de 1.015.000 USDT enviada por Davis el 30 de enero de 2025, el mismo día en que se reunió en Casa Rosada con Milei y Novelli.

Caso $Libra borrado de carpetas y vaciado de cuentas

Ante la aparición de estas pruebas, la querella solicitó este martes la detención de Novelli y Terrones Godoy, acusándolos de entorpecer la investigación y tener riesgo de fuga, ya que ambos poseen documentación extranjera. También se denunció el borrado de carpetas en dispositivos secuestrados y el vaciado de cuentas entre el pedido de congelamiento y la orden judicial.

En paralelo, en Estados Unidos, los abogados que impulsan la causa en el distrito sur de Nueva York presentaron nueva evidencia aportada por un “whistleblower” (filtrador), que describió un esquema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Hayden Davis y el empresario Benjamin Chow. La información podría reactivar la investigación internacional y unificar las causas por otros criptoactivos asociados al escándalo $Libra.

Fuente: Noticias Argentinas.