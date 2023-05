El funcionario nacional hizo una publicación en sus redes sociales en la que aludió a que cuando se desató la polémica por un supuesto cambio de nombre del Malvinas Argentinas durante el desarrollo del torneo juvenil en nuestro país, el gobernador Rodolfo Suarez descartó esa discusión, aseguró que no se modificaría la denominación del escenario deportivo mayor de la provincia y calificó esa versión como un bolazo.

Cartel Estado Malvinas Argentinas.jpg Así estaba el cartel electrónico del Malvinas la semana pasada, días antes del inicio del Mundial Sub 20, con la bandera argentina en el lado derecho y el mapa de las islas en el costado izquierdo.

Guillermo Carmona contra Rodolfo Suarez

"Al final no era un bolazo, como dijo el gobernador Rodolfo Suarez lo del estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina", posteó Carmona y acompañó su publicación con una imagen compuesta en la que se observa cómo estaba el cartel antes del Mundial Sub 20, con la bandera nacional y el mapa de las islas y cómo está ahora, con el logo de la FIFA y el hastag del campeonato.

También señaló Carmona: "Nunca dieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA. Nunca consultaron con la Cancillería. Lo que evidencia el tablero electrónico lo dice todo".

Y cerró: "A falta de explicación satisfactoria ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?".

Tuit Carmona.JPG

Enseguida se prendió en la crítica Lucas Ilardo, senador provincial y precandidato a vicegobernador por otra lista del peronismo, la que encabeza Omar Parisi. El legislador atacó al subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta. Dijo el legislador kirchnerista: "Chiapetta sigue en el cargo de Deportes y todavía nadie entiende por qué. Suarez nos dijo que era un bolazo, otra vez mintió pero la impunidad lo cubre. Esta vez, mintió para deshonrar a nuestros héroes de Malvinas tapándolos en el estadio de Mendoza. Vergonzoso".

También se expresó la diputada nacional Marisa Uceda: "Lo dijimos en su momento y Suarez nos trató de mentirosos. En el Estadio Malvinas Argentinas nuestras Islas fueron cubiertas por un cartel promocional de FIFA y hacia el mundo entero es llamado Estadio Mendoza. Ni lo propio defienden".

Chiapetta descartó entrar en la polémica

El aludido Federico Chiapetta prefirió no entrar en la polémica y, consultado por Diario UNO, evitó contestar los agravios.

De todos modos, fuentes ligadas al Gobierno subrayaron que no se cambió ni se quitó el nombre del Malvinas Argentinas y que la cartelería que identifica al estadio con esa denominación no ha sido retirada ni tapada, tanto en los ingresos como en la zona por donde pasan los planteles, en la que incluso está el banner del Mundial Sub 20 colocado por los organizadores. Sí admitieron que en el cartel electrónico fueron tapadas o quitadas la bandera y el mapa de Malvinas, pero eso es potestad de la FIFA, "dueña del evento".

Estadio Malvinas.jpg El cartel de uno de los ingresos al Malvinas Argentina permanece allí, como siempre. Arriba, un banner del Mundial Sub 20.

"Sede Mendoza" en lugar de Malvinas Argentinas

Todo surgió a partir de las exigencias del dueño del evento, que es la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) organizadora de los campeonatos mundiales. En la práctica, en la programación oficial del certamen juvenil, esta entidad denomina al estadio de nuestra provincia como "sede Mendoza" e ignora el nombre real, Malvinas Argentinas.

Lo mismo ha sucedido con las otras sedes del Mundial Sub 20 en las que los escenarios utilizados son denominados por el ente rector del fútbol mundial con los nombres de las ciudades y no por su verdadera denominación. Es una decisión polémica, por cierto, y mucho más en Mendoza porque el nombre Malvinas Argentinas sensibiliza a la población. Por eso es que en poco tiempo se generó un importante revuelo en redes sociales.

