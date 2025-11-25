El teniente general Carlos Presti, jefe del Ejército Argentino, confirmó este martes que solicitará el pase a disponibilidad de su cargo para poder asumir como ministro de Defensa en el Poder Ejecutivo en lugar de Luis Petri, quien resultó electo diputado nacional en las elecciones de medio término del 26 de octubre.
Carlos Presti pedirá el pase a disponibilidad para asumir como ministro de Defensa de la Nación
Carlos Presti, quien asumirá en el Ministerio de Defensa, aclaró su situación en medio de la polémica porque algunos pedían que pase a retiro
Según confirmó su entorno, esta medida es una "especie de licencia" que le permitirá ejercer sus nuevas funciones sin renunciar a las Fuerzas Armadas. Este movimiento, reglamentado, lo exime temporalmente de sus tareas habituales, aunque debe permanecer localizable y disponible. También implica que si terminado su mandato quiere retomar su carrera castrense, podrá hacerlo.
La noticia surgió después de la ceremonia de Entrega de Sables que encabezó el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Allí hizo entrega de sables y diplomas a 35 nuevos generales, almirantes y brigadieres.
Luego de recibir la condecoración que formaliza su ascenso, Presti se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo en los despachos del primer piso del Palacio de Gobierno.
La decisión de Presti generó polémica en el ámbito militar. Varios referentes castrenses reclamaron la necesidad de que dé un paso al costado de la fuerza que lidera. En esta línea, el exministro de Defensa Julio Martínez afirmó que "hay artículos y leyes que así lo dicen, que no pueden asumir cargos políticos ajenos o distintos a sus funciones".
Sin embargo, un funcionario cercano a la situación defendió la elección de Presti, destacando su "experiencia" y "conocimiento experto en el tema". La jura del futuro ministro aún no tiene fecha definida, pero se espera que ocurra después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores de la Cámara Baja.
Fuente: Noticias Argentinas