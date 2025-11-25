Carlos Presti pedirá el pase a disponibilidad para asumir como ministro de Defensa de la Nación

milei petri ceremonia

Luego de recibir la condecoración que formaliza su ascenso, Presti se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo en los despachos del primer piso del Palacio de Gobierno.

La decisión de Presti generó polémica en el ámbito militar. Varios referentes castrenses reclamaron la necesidad de que dé un paso al costado de la fuerza que lidera. En esta línea, el exministro de Defensa Julio Martínez afirmó que "hay artículos y leyes que así lo dicen, que no pueden asumir cargos políticos ajenos o distintos a sus funciones".

Sin embargo, un funcionario cercano a la situación defendió la elección de Presti, destacando su "experiencia" y "conocimiento experto en el tema". La jura del futuro ministro aún no tiene fecha definida, pero se espera que ocurra después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores de la Cámara Baja.

Fuente: Noticias Argentinas