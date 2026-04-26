Caos en la cena de la Casa Blanca: tiroteo, un agente herido y evacuaron a Trump ileso

Evacuan a Trump-Urgente (1)

A consecuencia del alerta, se desplegó un amplio operativo en la zona, con presencia policial en los alrededores del hotel y helicópteros sobrevolando el área. Durante la intervención, un agente del Servicio Secreto recibió el impacto de una bala en su equipo de protección y fue trasladado a un hospital para su evaluación.

Minutos después, Trump se expresó a través de sus redes sociales, donde elogió la rápida actuación de las fuerzas de seguridad y confirmó la detención del presunto atacante. Además, advirtió que habrá “duras consecuencias” para el responsable.

Por su parte, la presidenta de la asociación organizadora, Weijia Jiang, llevó tranquilidad al asegurar que no hubo civiles heridos y que todos los asistentes, incluidas las autoridades, se encuentran a salvo. También adelantó que el evento será reprogramado en las próximas semanas.

sospechoso atentado Donald Trump Las fuerzas de seguridad capturaron al tirador que causó pánico en la Casa Blanca.

El episodio vuelve a poner en foco los protocolos de seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos y genera preocupación por posibles fallas en los controles, en un contexto de creciente tensión política y social.

El momento del tiroteo

A continuación las imágenes del momento registrado, cuando comenzó la balacera:

Embed JUST IN: US President Trump evacuated from White House Correspondents' Dinner by Secret Service. pic.twitter.com/MDeY13OYIX — BRICS News (@BRICSinfo) April 26, 2026