Caos en la cena de la Casa Blanca: tiroteo, un agente herido y evacuaron a Trump ileso

Una noche que debía ser protocolar y distendida terminó en caos en Washington DC, cuando el presidente Donald Trump fue evacuado de urgencia junto a la primera dama Melania Trump durante la tradicional cena de la White House Correspondents' Association.
El operativo se activó luego de que se escucharan fuertes estallidos dentro del salón, lo que generó pánico entre los asistentes y obligó a la intervención inmediata del United States Secret Service. Agentes retiraron rápidamente al mandatario de la mesa principal mientras los presentes buscaban resguardo.
Según información preliminar, el episodio se habría originado a partir de disturbios dentro del evento que derivaron en un incidente armado. Las fuerzas de seguridad confirmaron la detención de un sospechoso, un hombre de aproximadamente 30 años oriundo de California, señalado como el principal involucrado.
A consecuencia del alerta, se desplegó un amplio operativo en la zona, con presencia policial en los alrededores del hotel y helicópteros sobrevolando el área. Durante la intervención, un agente del Servicio Secreto recibió el impacto de una bala en su equipo de protección y fue trasladado a un hospital para su evaluación.
Minutos después, Trump se expresó a través de sus redes sociales, donde elogió la rápida actuación de las fuerzas de seguridad y confirmó la detención del presunto atacante. Además, advirtió que habrá “duras consecuencias” para el responsable.
Por su parte, la presidenta de la asociación organizadora, Weijia Jiang, llevó tranquilidad al asegurar que no hubo civiles heridos y que todos los asistentes, incluidas las autoridades, se encuentran a salvo. También adelantó que el evento será reprogramado en las próximas semanas.
El episodio vuelve a poner en foco los protocolos de seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos y genera preocupación por posibles fallas en los controles, en un contexto de creciente tensión política y social.
El momento del tiroteo
A continuación las imágenes del momento registrado, cuando comenzó la balacera: