Camioneros se quejaron por las demoras en el paso a Chile generadas por la aduana trasandina

El dirigente comenzó contando que "esto se empezó a mover el domingo, sin prisa y con calma". También destacó el acuerdo alcanzado por los embajadores de ambos países para destrabar el conflicto que mantenía varados en Mendoza a más de 4.000 camioneros pero enseguida aseguró que "del lado chileno no se está respetando lo firmado".

Tejada especificó que "tienen problemas de sueldos y están disconformes por las condiciones laborales, que son cosas que los demás no manejamos. El corredor del Mercosur abarca 5 países que no tienen injerencia en el tema. Argentina es un país de tránsito. No le podemos arreglar el problema a Chile".

Camioneros.jpg Poco más de 2.000 camiones ya pudieron pasar a Chile.

Otra vez testeos para todos

Y sumó: "Chile desconoce lo que se acordó. Este lunes nos amanecimos con que a todos los camioneros los mandan a testear y no en forma aleatoria como se había convenido. Así estamos volviendo al punto de conflicto. Volveremos a tener lleno Uspallata, la Destilería, Desaguadero..."

"No se respeta el acuerdo -continuó Tejada-. Sabemos que por tantos días varados los choferes ya no tienen recursos y los PCR tienen un costo. Entonces los muchachos llegan a Los Libertadores con el PCR negativo y los mandan a testar. Da bronca".

Luego explicó el dirigente que "más allá de lo que hace Chile, nosotros seguimos abocados a solucionar los problemas. Del lado argentino se amplió el horario de atención, de 7 a 23. Se los atiende a todos, sean extranjeros o no extranjeros. Los que dan positivo y viven en Mendoza van a hacer aislamiento en sus domicilios y los extranjeros en hoteles. Eso está todo aceitado",

Tejada recordó que hasta hace poco en Los Andes a los camioneros que eran positivos de Covid "con todo autoritarismo los bajaban del camión y les quitaaban las llaves a la espera de una camioneta que los llevaría a distintos lugares. A algunos los mandaron incluso a La Serena y les hicieron un daño psicofísico. Y cuando les daban el alta los dejaban a la deriva en el lugar que estaban".