Cambia Mendoza se sumó al "repudio" tras el discurso de Cristina ante parlamentarios de Eurolat

Era una alusión a los "misiles" que tiró Cristina al verter frases como "que te den la banda presidencial y el bastón no es tener el poder", en lo que muchos interpretaron como una chicana contra el presidente Alberto Fernández.

Así, la oposición consideró que con esas expresiones se profundizó la "crisis interna" en el Frente de Todos, y cuestionó a Cristina Kirchner por "haber expuesto a los argentinos internacionalmente en forma vergonzosa":

Comunicado juntos por el cambio parlamentarios.jfif El comunicado en el que Juntos por el Cambio criticó el discurso de Cristina Fernández durante la reunión de Eurolat.

Cuestionamientos a Cristina Kirchner

Mientras un sector del peronismo local recuperaba para las redes frases de la dirigente e incluso elogiaba su participación en el foro; hubo referentes de Cambia Mendoza que no ahorraron cartuchos, en la misma semana en la que ya habían disparado bastante contra el oficialismo tras conocerse que la inflación de marzo fue del 6,7%.

Como ya es costumbre, el senador nacional Alfredo Cornejo (UCR) no dejó de reaccionar y fue más allá del discurso de la expresidenta: "El papelón al que nos somete el kirchnerismo no tiene fin. Se encerraron en la postura de no condenar a Rusia y nos dejaron más lejos del mundo".

Más abajo, el exgobernador puso un video en el que se veía su participación del cónclave de parlamentarios:

Por otro lado, la exsenadora Mariana Caroglio (UCR) recordó la indignación que expresaron algunos legisladores europeos ante lo ocurrido y luego escribió:

El PRO se manifestó de forma profusa. La diputada provincial Hebe Casado retuiteó una catarata de cuestionamientos que había publicado poco antes la presidenta de su partido, Patricia Bullrich.

Y Gustavo Cairo, el Presidente del Bloque de Diputados de PRO en Mendoza -que además se define como "roquista"- espetó:

Un contexto picante

Al encabezar este miércoles la apertura de una nueva Sesión Plenaria de Eurolat en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Cristina argumentó: "Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder".

No fue una idea aislada, como podría interpretarse a partir de la dinámica vertiginosa que prima en las redes sociales: la vicepresidenta lo dijo en el contexto de un análisis sobre la evolución de las democracias, donde -a su criterio- las instituciones republicanas derivadas de la Revolución Francesa se están viendo avasalladas por otras entidades, como las multinacionales o los grupos de interés.

Pero la alocución estuvo salpicada de arengas y aplausos, a tono con cierta mística que se ha hilvanado alrededor de la expresidenta desde hace mucho.

Hasta es posible que la carga emotiva del público haya estado más concentrada que lo habitual, puesto que una vez aprobado el acuerdo con el FMI en el Congreso de la Nación, las diferencias entre el kirchnerismo y el área "albertista" del gobierno han seguido emergiendo a ritmo diario. Frente a eso, cada cantito y cada ironía valen doble; al menos en algunos cenáculos militantes.

En el siguiente video, el copresidente de Eurolat, Javi López, admitió cierta sorpresa ante el clima que se vivía en el CCK:

Las exclamaciones y aplausos incomodaron tanto a un grupo de parlamentarios europeos de centroderecha -del EPP, el "European People's Party"- que publicaron una carta contra el discurso, lo que derivó en que JxC ofreciera su "sincera disculpa a las delegaciones extranjeras".

"Ellos nos hicieron llegar su incomodidad y sorpresa por verse involucrados en un acto político con características absolutamente locales que nada tienen que ver con los propósitos ni mecanismos de este tipo de encuentros", subrayaron los críticos.

Por último, los dirigentes opositores pidieron a Cristina Kirchner que "encuadre sus comunicaciones públicas dentro de los límites de sus facultades constitucionales, respetando así las que recaen sobre el Presidente de la República y el Congreso de la Nación, dentro del marco institucional respectivo".

Entre tanto, más de la mitad de los niños argentinos sigue en la pobreza.