“En la sociedad hay un deseo de llamarle la atención al Frente de Todos y al Gobierno nacional con una derrota contundente y el mejor camino es acompañar al Frente Cambia Mendoza, que vamos a tener un bloque muy amplio en Diputados y en Senadores para ponerle freno al kirchnerismo”, agregó el ex gobernador.

cambia mendoza elecciones 2021 2.jpg

Cobos expresó que "en la provincia siempre se ha buscado el equilibrio entre la salud, la economía y la educación, y ahora es el momento de que la gente demuestre en las urnas si estuvo conforme y nos acompañe”.

“Lejos de habernos llenado la heladera, vaciaron los bolsillos y no se puede llegar a fin de mes”, agregó Juri. Luego pidió a los sureños y todos mendocinos que el domingo vuelvan a dar un mensaje contundente: “El Gobierno nacional necesita que le digamos con firmeza que corrijamos el rumbo, porque nos va a ir muy mal a los argentinos y, particularmente a los mendocinos, si no decimos con mucha contundencia que tienen que cambiar el rumbo no solo de la crisis económica, sino la crisis política interna ya que están peleados entre ellos sin poder acordar las cosas mínimas ”.

Corregir el rumbo económico

Sobre el rumbo económico del país, Cornejo comentó: "Alberto tiene todas las facultades para cambiar el rumbo de la política económica y tiene dos años por delante para resolver problemas económicos y sociales. Tiene esa oportunidad, hay que ver si lo quiere hacer desoyendo a Cristina”.

“El kirchnerismo trata de explicar los fracasos del país por los últimos cuatro años que no gobernó pero el país no crece desde el 2010. Tenemos una inflación altísima y un 45% de pobreza. Esto demuestra que se ha fracasado", sumó el candidato.

En referencia al futuro del país, Cornejo señaló que “estamos trabajando en un programa de gobierno y estamos más preparados después de gobernar varias provincias. Estamos más preparados que en el 2015 a nivel nacional”.

La importancia de los temas nacionales

Sobre los debates que se dan estos días previos a los comicios, Cornejo aseguró que la candidata del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, “falsea los datos del desempeño del Gobierno provincial y esconde los fracasos del Gobierno nacional” y sostuvo que la actual senadora nacional y presidenta del PJ no quiere hablar de los temas nacionales como por ejemplo sobre contener la inflación.

“Los datos que da, uno los confronta y no es lo que está diciendo. Su única política es seguir a Cristina y nada más que defenderla como sea”, dijo y agregó siguiendo la lógica que mantuvo en el debate mano a mano por Séptimo Día: “Ella va al Congreso a defender a Cristina y su impunidad. Sería bueno que vaya nos saque el laudo del Presidente por Portezuelo. Me gustaría escucharla que pida por Mendoza todo lo que le dan a Kicillof para Buenos Aires”.

Además, el ex gobernador sostuvo que en estos dos años de pandemia, Mendoza ha tenido el peor trato de parte de la Nación y, a pesar de eso, “el gobierno de Rodolfo Suarez se ha podido arreglar con el empleo y el seguimiento de la gestión”.

cambia mendoza elecciones 2021.jpg

Las principales medidas que tomarán al llegar al Congreso

Consultado sobre las propuestas que llevará el Frente Cambia Mendoza al Congreso, Cobos dijo: “Lo principal es la desentralización de los recursos, Mendoza recibe el 3,8% de recursos de coparticipación, tiene una diferencia del 11% en coparticipación y un 56% menos en la distribución discrecional de recursos, es importante ordenar las prioridades, además de ir camino a una inflación de un digito algo que ocurrió en el 2005, había superávit del PBI, dólar competitivo, reservas el Banco Central y balanza comercial positiva, es decir que es posible. Además debemos acompañarlo de un solo tipo de cambio y buenas tasas en los créditos”.

A esto Juri sumó: “Es fundamental que el país recupere su conexión con el mundo, no podemos seguir aislados, tanto en materia de exportaciones como también de turismo, las aerolíneas se están yendo del país, necesitamos recuperar la excelente política aerocomercial que se había conseguido entre el 2015 y el 2019”.

Finalmente, Pamela Verasay indicó que “nadie toma decisiones porque nadie sabe cuánto valen las cosas, y eso es por el dólar paralelo que tiene parada a la Argentina, esto tiene que arrancar con acuerdos de honestidad y con datos no con relatos".