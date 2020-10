Cafiero criticó a Macri, Cornejo y Bullrich

El ministro coordinador dijo que "se busca dañar al Gobierno y provocar este tipo de manifestaciones", que se convocan cuestionando "las medidas que se toman, la ciencia, los resultados de las elecciones del año pasado", es decir diversos planteos que, para Cafiero, significan que "claramente quieren cuestionar al Gobierno".

Cafiero marcó que los dos presidentes de las fuerzas mayoritarias de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich, del PRO y Alfredo Cornejo de la UCR) tienen esa postura, al igual que el ex presidente Mauricio Macri. En particular, consultado sobre el encuentro virtual donde el sábado Macri pidió "normalizar el país" y criticó lo que llamó "cuarentena eterna", Cafiero sostuvo: "Ahí te das cuenta que Macri no entiende nada porque no sabe nada" puesto que "hace meses el 90% de las actividades productivas del país están trabajando", a excepción -reconoció- del turismo.También admitió que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tienen "otra posición porque son quienes tienen responsabilidad de gestión" y deben "lidiar con la pandemia".

La interna oficialista

En diálogo con radio Mitre y CNN Radio, Cafiero recordó que el frente alineado detrás del Presidente se comprometió "a la unidad en la diversidad" y consideró que sería injusto, luego de ganar las elecciones con esa consigna, "volver a una visión hegemónica" del espacio.

"Promovemos el diálogo y el debate político, ahora hay cuestiones que planteamos que hay que discutirlas puertas adentro, para no darle de comer a esa parte de la oposición que lo que busca es dividirnos", sostuvo Cafiero.

No hay internas adentro del Frente de Todos. Está vigoroso, trabajando con una agenda amplia, y sobre esa agenda hay opiniones distintas, pero no tienen ese volumen, no está en tensión el Frente de Todos. Pensar que el Frente está en tensión y Juntos por el Cambio no, cuando se espiaban entre ellos, es una vara bastante inequitativa. No hay internas adentro del Frente de Todos. Está vigoroso, trabajando con una agenda amplia, y sobre esa agenda hay opiniones distintas, pero no tienen ese volumen, no está en tensión el Frente de Todos. Pensar que el Frente está en tensión y Juntos por el Cambio no, cuando se espiaban entre ellos, es una vara bastante inequitativa.

Consideró además que "hay cierta comidilla de editorialistas políticos" porque "les rinde más hablar de crisis y conflictos" como parte de su "modelo de negocios", pero repitió que "no hay tensiones reales".

Además, el funcionario nacional defendió las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia de coronavirus y dijo que el "Gobierno estuvo muy activo en desarrollar las herramientas" necesarias para ofrecer "políticas públicas" como respuesta a la crisis sanitaria.

Consultado sobre si influyen las encuestas de opinión para tomar una decisión sobre mantener el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para mitigar el avance de la Covid-19, Cafiero respondió: "Jamás vamos a tomar una decisión política a partir de una encuesta de (la consultora) Poliarquía".

Asimismo, advirtió que las consecuencias económicas del coronavirus en Argentina no son "excepcionales", en comparación con otros países de la región, y graficó que tanto Uruguay, donde el impacto de la Covid-19 fue mucho menor, también tuvo una "caída de 10 puntos" de su PBI, como en Brasil, donde se aplicó estrategia distinta para encarar la pandemia.

El IFE

Consultado sobre la cuarta entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) explicó que es materia de análisis en el Gobierno.

"Estamos trabajando en otros instrumentos más focalizados. Se verá en los tiempos si llegamos o si vamos a un nuevo IFE 4", expresó y aclaró que la idea rectora del Frente de Todos es "abandonar el modelo de especulación financiera e ir a un modelo de producción y empleo".

En otro tramo de la nota defendió las medidas adoptadas desde marzo para contener el avance de la pandemia y aseguró que esas decisiones le permitieron al Gobierno "ganar tiempo en dos direcciones".

"Por un lado fortalecer el sistema de salud, construimos 12 hospitales modulares, invertimos 45 mil millones de pesos en infraestructura que nos permitió equiparnos y capacitar al personal de salud y vayan conociendo como tratar a los pacientes", detalló.