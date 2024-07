Bullrich opinó sobre la visita a genocidas presos que hicieron Lourdes Arrieta y otros diputados oficialistas

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Petri denunció que dos empresas estatales deben más de U$S 400 millones a las Fuerzas Armadas

Lourdes Arrieta 2.jpg La diputada nacional de LLA por Mendoza, Lourdes Arrieta, está en el ojo de la tormenta por su visita a represores en la cárcel de Ezeiza.

En la polémica visita a genocidas, la mendocina Arrieta estuvo acompañada por Guillermo Montenegro, de Buenos Aires, Alida Ferreyra de Corrientes, María Fernanda Araujo y Beltrán Benedit de Entre Ríos y Rocío Bonacci, de Santa Fe.

Al igual que el propio Milei y otras figuras del arco oficialista, Patricia Bullrich se desligó de la actitud de los legisladores aduciendo que “son decisiones personales, no son decisiones orgánicas, y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace; esa es la libertad”.

Bullrich en sintonía con Milei

En declaraciones a Radio Rivadavia, la ministra de Seguridad amplió: “Estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver o a cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver”.

Su opinión sobre la controvertida visita a genocidas presos por parte de legisladores oficialistas -que generó un fuerte repudio de la oposición- fue en sintonía con los dichos expresados por otras figuras oficialistas como Martín Menem y el mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei.

“¿En qué términos me hace esa pregunta? En todo caso me podría preguntar sobre todos los que entran a la cárcel. Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o a (Julio) De Vido, condenados, no preguntaban por qué”, criticó Bullrich la consulta periodística, y agregó: “¿Por qué un juez me pregunta a mí por qué entraron? Entraron a ver a cualquier persona que piden ir a ver a personas condenadas por asesinato”.

El represor Alfredo Astiz. Alfredo Astiz es uno de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina.

Y enfatizó en que los detenidos habilitados para recibir visitas “pueden hacerlo dentro del marco de la ley”, mostrando su sorpresa ante el pedido del juez Alejandro Slokar que solicitó detalles a la Cámara de Diputados de la Nación y al Ministerio de Seguridad.

“Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos”, concluyó.