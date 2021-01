Bullrich: "No tienen autoridad para plantear nuevas restricciones"

Al mismo tiempo, señaló que "la reacción rápida de los dirigentes de Juntos por el Cambio" contra la restricción a la nocturnidad "generó un cambio de la dirección de lo que el Gobierno iba a sacar".

"¿Por qué el resultado sanitario sería diferente haciendo las mismas cosas?", se preguntó Bullrich y agregó: "El Gobierno fue el que menos ejemplos dio sobre lo que había que hacer".

Por otra parte, la ex funcionaria indicó que "el temor" del espacio político opositor "es que no empiecen las clases" y evaluó que "la Argentina no puede darse el lujo de no empezar, de no estar vacunando a los docentes".

"No se puede perder otro año educativo y estamos en alerta", sostuvo Bullrich y concluyó: "Luego de eso, pensaremos en las elecciones".