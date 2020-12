Boudou: "No hay una sola prueba en mi contra"

"Se me involucró en algo que no tuve nada que ver con Ciccone", subrayó Boudou, y agregó: "Hubo una parodia de juicio oral intentando sacarme de la cancha".

Y añadió: "Yo seguiré actuando con las mismas ganas de siempre. No hay una sola prueba en los expedientes en mi contra. A (Pablo) Bertuzzi lo premiaron con mi sentencia, Macri le pagó con el ascenso a la Cámara Federal".

"La Corte Suprema decide no opinar y usa el artículo 280 en mi caso. Hay una fuerte avanzada para que yo vuelva a prisión. Voy a enfrentar las adversidades que puedan venir. No me arrepiento de nada que haya hecho", señaló Boudou.