Boleto de micro: de qué depende el aumento en la tarifa

“La situación es muy compleja en todo el interior del país. Nosotros hemos recibido el mes pasado la última cuota del subsidio de Nación, pero viene con un mes de atraso, o sea que hace dos meses que no llega el subsidio nacional. Esto significa que, por ejemplo, Rosario, Córdoba, y la gran mayoría de las provincias hoy están sin servicios de transporte, porque dependen en un 100% de esos envíos para poder pagar los sueldos" comenzó explicando Mema.

"Nosotros aquí en Mendoza hemos priorizado el pago de los salarios para la prestación del servicio, por eso no hemos tenido interrumpido el servicio nunca durante toda la pandemia. Somos la única provincia del país, salvo el Área Metropolitana de Buenas Aires (AMBA) que no ha tenido interrupciones del servicio y eso ha sido básicamente porque se ha pagado con fondos provinciales", continuó detallando respecto a la prestación del servicio de transporte dentro de la pandemia de coronavirus.

Respecto a cuanto aporta la provincia como subsidio a este servicio esencial, Natalio Mema aclaró: "La provincia de Mendoza pone $800.000.000 por mes para que el sistema de transporte funcione. Sumémosle que ahora, durante la pandemia hemos agregado, dentro de las gratuidades, a todas las personas y los agentes que trabajan en la salud pública y privada. Hemos entregado 17.000 tarjetas Sube para que viajen de forma gratuita. Por eso es cada vez más fuerte el subsidio provincial en materia de transporte", dijo.

El funcionario local dejó entrever una queja hacia el manejo a nivel nacional de los subsidios al decir que "acá lo más importante, o difícil de explicar es que en el AMBA el 100% de los costos los ha pagado el Estado Nacional, incluso teniendo el 100% de las frecuencias funcionando, cuando estaba prohibido usarlo. Esto genera esas ineficiencias y gastos que son gigantescos y no se promueve de ninguna manera el uso eficiente del recurso", criticó.

Luego Mema explicó los atrasos de Nación en el envío de fondos, donde han habido importantes demoras este año: "Ahora se ha reforzado esa partida, pero todavía no llegan dos meses que se vienen atrasando en este tema de las transferencias, que fueron pactadas por cada una de las jurisdicciones con el Gobierno Nacional".

Pensando en el Presupuesto

Detallando la cantidad de dinero que pone el Estado para subsidiar al transporte público de pasajeros, Mema fue contundente: "Hoy la Nación pone $180.000.000 por mes, la Provincia pone $800.000.000 por mes, y prácticamente la recaudación es muy baja, porque tenemos poca demanda, por un lado, y por otro lado tenemos nuevas gratuidades. Acá viene una discusión más de coyuntura, sobre cuánto tiempo se puede aguantar. Nosotros hemos presentado nuestro presupuesto para el año que viene, con distintas previsiones. Entre ellas estaba la refinanciación de deuda que vence el año que viene, el famoso roll over, y el financiamiento de muchas obras de infraestructura", explicó.

Respecto al poco apoyo de la oposición para el endeudamiento y el roll over (refinanciación), el secretario declaró: "Si el Presupuesto (provincial) sigue viene como viene de Diputados, lamentablemente nos va a pasar lo que pasó el año anterior, donde hay que reasignar partidas que estaban dispuestas para este tipo de situaciones, en donde la única manera que tenemos de amortiguar el precio del boleto que paga cada uno de los ciudadanos es con plata que pone el Estado (provincial), porque lamentablemente el costo sigue subiendo, aunque no suba la tarifa, entonces vamos a depender mucho de con qué herramientas contemos el próximo año para esto".

Audiencia y los presupuestos provinciales y nacionales como factores

Aclarando que en lo que resta de este año no habrá suba en el precio del boleto de micro, Mema aclaró: "El gobernador se ha comprometido, y eso lo vamos a mantener, con que el boleto no va a subir este año, como tampoco va a subir la tarifa eléctrica. Pero el año que viene vamos a tener dos situaciones. Una, qué presupuesto y con qué herramientas contamos, cómo vamos a tener que reasignar las partidas, porque no vamos dejar de pensar en los hospitales o el funcionamiento general del Estado, y ahí vamos a ver cuanto podemos aplicar de lo que quede para el sistema de transporte".

Luego Mema agregó: "Por otro lado, estamos siguiendo con mucha atención qué está pasando en el debate por el Presupuesto Nacional, porque ahí también se está generando una discusión muy fuerte, porque, para tener una idea, Mendoza pone $800.000.000 para el transporte, y Buenos Aires no pone ni un solo peso", dijo en modo de queja, y agregó: "a discusión pasa, más allá de cuánto dinero, lo que venimos exigiendo es un trato ecuánime. Si no hay, no hay para nadie. No, que hay para algunos sí y otros no. No puede ser que el costo de del AMBA, que es una jurisdicción rica, o siga pagando el Estado Nacional".

Consultado sobre la herramienta legal para tratar cualquier aumento en los servicios públicos, el secretario de Servicios Públicos informó que "la semana pasada ya se llamó a la Audiencia Pública para tratar el tema del transporte urbano, y también el de la media y larga distancia, y que salió la publicación hoy (por este lunes). Van a ser antes de fin de año las dos".

Respecto a lo que plantearán desde el Estado en la Audiencia, dijo: "En el caso de la audiencia de transporte, nosotros lo que analizamos es el costo del sistema. Este costo no está reflejado en la tarifa. Mendoza tiene la tarifa de transporte más baja del país, pagando $18, con dos trasbordos gratis. Para dar una idea, es la primera vez en la historia que estamos más barato que cualquier ciudad de Buenos Aires o el AMBA, que está en $22, y que tienen el primer trasbordo al 50%, y el segundo a 25%. En Rosario o en Córdoba, que en este momento no tienen sistema de transporte activo, sale $36 el boleto, y no tienen trasbordo", informó.

"En la audiencia vamos a determinar el costo del sistema el año que viene; cuánto cuesta el kilómetro, teniendo en cuenta el costo del dólar, el costo de los combustibles, de los salarios, y otros costos relacionados con la prestación del servicio. Después hay que ver cómo pagamos ese costo. Hoy la tarifa no cubre ni siquiera el 10% de ese costo. Lo estamos cubriendo con el Presupuesto Provincial. Veremos al año próximo con que herramientas contamos desde lo nacional y desde lo provincial para afrontarlo", declaró el secretario de Servicios Públicos.

Para finalizar, Natalio Mema adelantó que "Tenemos proyectado aportar para el sistema desde el gobierno para el año que viene $10.000.000.000. Ahora, también está proyectado refinanciar la deuda, también está proyectado refinanciar obras con organismos multilaterales. Veremos con qué cantidad de plata podemos contar para asignar, para que sea menor el impacto sobre la tarifa", concluyó.