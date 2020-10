Bielsa: "En Guernica se hizo todo lo que se pudo hacer"

"Si hay un muerto (en el desalojo), duele socialmente. Estoy convencida de que en el tema de Guernica se hizo todo lo que se pudo hacer", subrayó la funcionaria nacional.

A su entender, "la realidad es que esto es un drama para el país, no es un drama para la política, no es que se traicione la ideología".

"Hay una tarea absolutamente incompleta respecto del acceso a la tierra y la vivienda", afirmó la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Sobras la situación en las tomas que se dan en distintos puntos de la Argentina, Bielsa sostuvo que "hay que poder distinguir distintas situaciones".

"Efectivamente, hay una necesidad de vivienda y uno entiende que hay familias sufriendo y esa situación las empuja (como el caos de Guernica), otra cosa es lo que sucede en Entre Ríos (con los Etchevehere) y otra que la que sucede en el sur", explicó.

No me siento tocada por las críticas de Cristina

Por otro lado afirmó que no se siente "tocada" por las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner a "funcionarios que no funcionan".

"Yo creo que la vicepresidenta tiene absoluta legitimidad para opinar de nosotros, como todos opinamos de la gestión de los demás. No me siento tocada por su opinión", subrayó Bielsa.

En declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, la funcionaria aseguró: "Yo creo que con su experiencia puede decir lo que piensa sobre funcionarios y funcionarias de su gobierno".

"No me siento tocada porque no ha hecho una alusión a nuestro ministerio", indicó Bielsa.