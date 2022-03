Bermejo se comprometió a llevar personalmente a La Rosada una carta que pide por Portezuelo

“Voy a hacer la gestión de llevarla en persona hasta donde se pueda”, dijo Bermejo a Diario UNO. “Vamos a pedir una audiencia para poder darle curso. Si no es con el Presidente, iremos por el jefe de Gabinete Juan Manzur o con algunos ministros, pero estamos en medio de ese trabajo”, anunció. También el Gobernador Suarez pidió un encuentro similar con el jefe de Estado hace más de un mes, pero todavía no se concretó y es posible que no ocurra.