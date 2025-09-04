Inicio Política Karina Milei
Audios de Karina Milei: presentaron un pedido de remoción del juez Maraniello

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad calificaron a la cautelar, que prohíbe difundir los audios de Karina Milei, de "censura previa inconstitucional"

El juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó la prohibición de los audios de Karina Milei.

Se presentó un pedido para la remoción del juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien llevó adelante la cautelar que solicitó el Poder Ejecutivo Nacional con el fin de prohibir la difusión de los audios de la secretaria de presidencia, Karina Milei, los que estarían vinculados a los casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su ex titular, Diego Spagnuolo.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó el pedido de remoción a través del abogado Jonatan Baldiviezo. Se sumaron al pedido María Eva Koutsovitis (Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos); el economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano y el abogado y politólogo Marcos Zelaya, quienes consideran que esta medida es un acto de “censura previa inconstitucional”.

“Presentamos formalmente ante el Consejo de la Magistratura una denuncia y solicitud de inicio del procedimiento de remoción contra el Juez Federal N° 5, Dr. Alejandro Patricio Maraniello porque nuestro objetivo es que sea apartado de su cargo por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", sostuvieron en un comunicado.

Los audios de Karina Milei, la "censura" y la Constitución

Para el Observatorio, esta resolución judicial de "cesación inmediata de la difusión" de los audios atribuidos a Karina Milei “vulnera de forma flagrante y directa” el Artículo Nº 14 de la Constitución Nacional y el Artículo Nº 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

Censura - juez Maraniello

Además, esta cautelar fue emitida "sin plazo y sin sujeto pasivo", lo que la transforma en una prohibición que “podría durar para siempre y que no tiene límites claros”, situación que termina afectando a cualquier persona o medio, creando un "bozal legal" que impacta “de manera amplia” y tiene “un efecto intimidante” sobre toda la prensa y la ciudadanía.

Destacaron que el propio Maraniello admitió “no estar en conocimiento del contenido de los audios” que se prohíben y basó su justificación “en una mera especulación de graves repercusiones": “Esto es un acto de manifiesta arbitrariedad”, agregaron.

“Consideramos que esta decisión no es un simple error jurídico, sino una grave desviación de los deberes de un magistrado de la Nación, atacando la labor de periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial, y socavando la libertad de prensa y el derecho fundamental de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público”, concluyeron.

Fuentes: Observatorio del Derecho a la Ciudad y Agencia Noticias Argentinas.

