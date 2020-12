ATE: más del 90% aceptó la oferta salarial del Gobierno

Ambas propuestas contienen dos cláusulas de revisiones para ver si lo que otorga la patronal no es superado por la inflación. La primera revisión sería en marzo y la otra en noviembre.

“Desde ATE Mendoza, sindicato mayoritario en las paritarias provinciales y parte del Frente de Unidad Estatal, queremos rescatar el gran esfuerzo que realizaron todos los dirigentes sindicales de SUTE, Judiciales, APEL, UPJCM y representantes de las demás reparticiones estatales. Gracias a la lucha conjunta que libramos en las calles pudimos conseguir la apertura de paritarias y propuestas salariales, que luego cada gremio bajó a las bases para respetar la libertad sindical y la voluntad de los trabajadores”, destacó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza.

"Estamos presentes en 13 de las 19 paritarias de la provincia de Mendoza, por eso largamos un plebiscito para todos los trabajadores estatales que reflejara la aceptación o el rechazo de la propuesta salarial que el Poder Ejecutivo presentó en las últimas audiencias", dijo.

“Durante el mediodía de este jueves alcanzamos a recibir el 98% de las planillas del plebiscito que nuestro gremio puso a disposición en cada lugar de trabajo. En tanto, este viernes comunicaremos a la patronal la resolución en las audiencias paritarias de cada sector, dentro de los cuales Salud y Desarrollo Social, IUSP, Régimen 35 (Ambiente), Guardaparques, Parque y Ecoparque, EPAS, Administración Central (que nuclea a la DPA, Cultura, Defensa al Consumidor, EMOP, Iscamen Barreras Sanitarias y Mosca, Emetur, Dirección de Hidráulica, Dirección de Obras e Infraestructura, Dirección de Fiscalización y Control, Registro Civil, Oficina Técnica Previsional, DGE, Régimen 05, ATM, Recursos Naturales y Dirección de Transporte) y Legislatura aceptaron la propuesta salarial. Mientras, esperamos los resultados finales de IPJyC y Tribunal de Cuentas”, detalló el referente sindical.

De esta manera, cada trabajador afiliado o no afiliado a la asociación sindical pudo definirse con su voto sobre la propuesta. “Si bien esta no es la mejor propuesta que los compañeros han evaluado, es la que tenemos en estos momentos. Sería muy denigrante y antidemocrático, por parte de un dirigente sindical, no bajar una propuesta a los trabajadores para que ellos evalúen como repercute en sus salarios”, ponderó al respecto el secretario general de ATE Mendoza, luego de confirmar que “vamos a seguir dando pelea, porque en marzo nos sentaremos a blanquear parte de la propuesta integral que contempla sumas en negro. También nos sentaremos a asegurar los pases a planta de los compañeros y compañeras precarizadas. El cambio de régimen de los licenciados en Enfermería y el cumplimiento de los Convenios Colectivos de Trabajo de la Administración Central y Salud son reclamos que mantenemos latentes”.

El 90% de los estatales que representa ATE aceptó la propuesta. Las necesidades de las bases están puestas en la mesa de discusión paritaria. ATE es un sindicato de lucha que siempre va a velar por los intereses de los trabajadores. Durante días dejaremos aquí sobre la mesa de nuestro gremio las planillas del Plebiscito 2020 que realizamos, para que los afiliados puedan consultarlas. Contamos con una escribana pública que certificó dichas planillas junto con los porcentajes de aceptación y rechazo que presentan.

“De cara a 2021, el camino de lucha es tan grande como los desafíos que nos competen. Juntos, nos mantendremos en pie con unidad y respeto por los derechos y libertades que tiene cada trabajador para decidir sobre sus condiciones salariales y laborales”, concluyóMacho, al culminar la conferencia de prensa que brindará este viernes en la sede central.