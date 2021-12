"De él aprendí la pasión por la función pública y el amor por Mendoza, y aquí estoy redoblando esfuerzos", remarcó Vicario en medio de un generalizado aplauso de los presentes en la asunción que se dio en Casa de Gobierno.

La reemplazante de la flamante senadora nacional Mariana Juri, también le dedicó un momento de su discurso a los emprendedores de Turismo y Cultura de la provincia, y les dejó en claro que en su gestión planea seguir trabajando en conjunto con ellos.

Un ministro de Hacienda con el camino trazado

Por su lado el hijo del ex intendente, Víctor Fayad, a quien todos llaman "El Peque" que ahora tomará las riendas de Hacienda resaltó que "es una señal de confianza ser el tercer ministro que surge de la cantera del ministerio. Eso habla muy bien del equipo y de su trabajo". El ahora ministro se refería así, a la ex ministra Paula Allasino y al saliente Lisandro Nieri, ambos integrantes del equipo que formó en el 2015 el ex ministro Martín Kerchner, en el inicio de la gestión de Alfredo Cornejo.

El funcionario aseguró que su norte es mantenerse en la senda que le fijaron sus antecesores: previsibilidad y sostenibilidad de la deuda provincial y superávit fiscal.

"Los años que vienen los desafíos no son menores, ante una relación fiscal con el Gobierno nacional muy perjudicial para la provincia, que vamos a tratar de sortear con el gobernador y los mendocinos que nos van a acompañar en el Congreso", proyectó Fayad.

Suarez agradeció a los ministros que "seguirán trabajando en Buenos Aires"

El gobernador Rodolfo Suarez también se permitió agradecerle su trabajo a los ministros salientes, Mariana Juri y Lisandro Nieri, "que se van y no se van porque seguirán trabajando desde Buenos Aires", dijo en relación con el rol que ambos tendrán en el Congreso de la Nación, Juri en el Senado, y Nieri en la Cámara de Diputados.

Pero también resaltó la labor de ambos en medio de estos dos años de pandemia: "Mariana se convirtió en la ministra que controlaba qué personas entraban a la provincia, y tenía una lista precisa de los que necesitaban ir a un hotel, y los que no", puntualizó Suarez, y remarcó que Nieri "debió responder a los requerimientos de salud y mayores gastos que el Estado debió cubrir para ayudar a los sectores más vulnerables".