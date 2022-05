Si bien todos los consultados eludieron hablar de esta central de deguridad, para no aguarle la noticia al gobernador en el discurso de este 1 de Mayo, Diario UNO pudo saber que en los planes del Gobierno está comenzar con este edificio este año y concluirlo y mostrarlo antes de terminar la gestión en el electoral 2023.

En la actualidad, en la Base Cóndor, en cuyo enorme predio se construirá esta central, funcionan el Cuerpo de Aviación de la Policía, y la flota de drones. A ellos en un futuro cercano se sumarían todas las oficinas administrativas del Ministerio de Seguridad que desde marzo de 1994 funcionan en calle Salta de Godoy Cruz, más las distintas divisiones que están desperdigadas en varias dependencias.

Suarez entregó equipamiento para la Policía

Entre ellas el Cuartel de Bomberos, que hoy funciona en un deteriorado edificio de Sargento Cabral y Rodríguez de Ciudad que muestra el desgaste de los más de 70 años que tiene. Y también las unidades de Investigaciones y Narcocriminalidad, que desde hace décadas tienen sus bases en el Palacio Policial de calle Virgen del Carmen de Cuyo, también en Ciudad.

El concepto que desplegará Suarez para justificar la inversión de construir esta Central policial, es que permitirá contar con una información centralizada y dinámica, de lo que podrán aportar cada una de aquellas divisiones que convivirán en un mismo lugar, para avanzar en prevención y combatir el delito.

Tiene anotado resaltar, como ya lo han hecho varios funcionarios de Seguridad, que el homicidio y el robo con uso de armas han bajado, y planteará que la prevención con el uso de cámaras de seguridad será el camino para hacer que baje la ascendente cifra de robos y hurtos.

Las materias pendientes que Rodolfo Suarez arrastra de otros años

Suarez también volverá a cargar las tintas con dos materias pendientes de las que viene hablando desde que asumió: la mega presa de Portezuelo del Viento y la Reforma de la Constitución.

Sólo Suarez y el ministro del interior Eduardo "Wado" De Pedro desobré qué hablaron respecto de la obra de Portezuelo del Viento en el viaje de 6 días que compartieron por Israel, pero es probable que de esa charla el gobernador mendocino pueda haber obtenido algún indicio de cómo sería el laudo arbitral que el presidente Alberto Fernádnez tiene pendiente hacer para definir el futuro de la mega obra de Malargüe.

Rodolfo Suarez y Wado de Pedro.jpg El gobernador Rodolfo Suarez y el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, compartieron largas charlas en el viaje en el que recorrieron Israel.

Quizás con algo de esa información, si es que ese laudo fuese desfavorable para esa presa del Sur, Suarez llegue a la Legislatura con un listado de obras que podría hacer utilizando los fondos de Portezuelo, tal y como lo vienen analizando ya en el Gobierno con investigadores, científicos y organismos relacionados al tema, y también en el seno del Consejo Económico Ambiental y Social (CEAS).

Pero además, el mandatario insistirá con uno de los proyectos que fue pilar de su campaña y que anunció desde que asumió: la mentada reforma de la Constitución.

El proyecto que ingresó a esa Casa de las Leyes en agosto del 2020 y lleva la letra del ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, sólo llegó a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, pero en febrero del 2021 los legisladores del PJ anunciaban que no lo iban a tratar, argumentando que no habían sido consultados y que el proyecto no tenía consenso.

Esa negativa disparó la furia de Suarez que acusó a la oposición de "poner palos en la rueda", sabiendo que para reformar la Carta Magna necesita de los dos tercios de la Legislatura, para lo cual los votos del PJ se vuelven una prioridad.

víctor ibañez ministro de gobierno.jpg

Después del triunfo en las elecciones legislativas de noviembre del 2021, ese proyecto recobró vigor y el mismo Ibañez invitó -irónicamente- a la oposición a tomar nota de lo ocurrido en las urnas, y a dar el debate por la reforma constitucional.

Ahora, ante los legisladores, es muy probable que el gobernador adelante que pretende llevar ese proyecto a que se vote en el recinto.

Nadie podría asegurar si el oficialismo ha logrado en este último tiempo incrementar el consenso político para, de una vez por todas, avanzar con la remanida reforma; pero de no ser así, será una estrategia para poner en evidencia que la oposición se niega, entre otras cosas, a recortar el gasto político, que es uno de los ejes de la reforma, ya que busca cambiar el sistema bicameral de la Legislatura, por uno unicameral, es decir pasar de tener 86 legisladores, a contar sólo con 48.