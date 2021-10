ARA San Juan: Mauricio Macri no prestará declaración en el caso de supuesto espionaje

El expresidente Mauricio Macri anunció este martes poco después de su regreso al país que no se presentará este miércoles a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan. "No me presentaré mañana (por este miércoles) hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio", afirmó el exmandatario en el último de una seguidilla de mensajes que publicó en su cuenta personal en la red social Twitter.