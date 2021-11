Anunciaron cambios para agilizar la votación y evitar demoras

"No va a ser el mismo el protocolo que en las PASO (del 12 de septiembre) porque la situación sanitaria mejoró", explicó Cerruti, quien indicó que "una de las situaciones que hizo engorrosa la votación" en aquella jornada fue el sistema de "doble fila, una adentro (del lugar del votación) y otra afuera".

En este punto, de cara a las elecciones legislativas del próximo 14, la portavoz del Gobierno precisó: "Ahora, va a ser una sola fila, como en las elecciones prepandemia".

Sin embargo, destacó que "sí se mantendrán todos los cuidados que se venían manteniendo, como uso de barbijos y distancia social", pero -afirmó- "va a ser mucho menos lenta y más rápida la emisión del voto".

Por otro lado, anunció que, así como sucedió en la jornada de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado 12 de septiembre, en la jornada electoral del 14 de noviembre "el transporte público será libre y gratuito".

Además, aclaró que "el transporte será libre y gratuito para las líneas de transporte de jurisdicción nacional y en los que se pueda usar la tarjeta SUBE".

Finalmente, convocó a que los electores se presenten a dar su sufragio. “Es importante que la gente vaya a votar y, si no lo hicieron en las PASO, podrán hacerlo en la generales. Vamos a mantener medidas de cuidado sanitario como las que se implementaron en las pasadas elecciones”, señaló.

Cerruti afirmó que "los precios de los medicamentos son prioridad" para el Gobierno

La cuestión de los precios de los medicamentos “son una prioridad para el Gobierno nacional”, y aseguró que se verifica una recuperación de la actividad económica en los últimos meses, durante su conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada.

“Para el Gobierno, el tema de los medicamentos es una prioridad. Una de las primeras medidas que tomó el presidente (Alberto Fernández) fue asegurar una provisión gratuita para los adultos mayores en cumplimiento de una promesa que hizo en la campaña electoral", recordó Cerruti.

"Durante la pandemia -explicó- hubo un aumento de los precios y, por eso, estamos con estas negociaciones con las empresas para fijar precios. Vamos a mantener también reuniones con las cámaras farmacéuticas”

Puntualizó que "estamos en una situación en la cual los precios de los medicamentos han crecido, en algunos casos más que el de los alimentos", y apuntó que "no es un problema argentino, es un problema mundial que tiene que ver con un rol que han tenido los medicamentos durante la pandemia".

Al respecto, señaló que ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, "mantuvieron una reunión para tratar este tema y hoy van a tener una nueva reunión no solo con los laboratorios sino también con las cámara farmacéuticas".

"En estas reuniones se va a volver a plantear lo que es hoy la preocupación. Los medicamentos gratis para las personas mayores, impulsar e instrumentar la ley de genéricos y llegar a un acuerdo de precios que permitan que los medicamentos sean accesibles para todos", añadió.

Además, aseguró que "en los últimos días estamos recibiendo cada vez más y con más asiduidad datos económicos que nos muestran que estamos finalmente avanzando, que hay un camino, que se está reactivando" la economía.

"Son datos muy buenos y muy contundentes y en algunos casos sobre temas que nos preocupan profundamente como es el regreso a las escuelas", sostuvo la portavoz del Gobierno.

Cerruti, en ese sentido, explicó que "con la asunción del ministro de Educación (Jaime Perczyk) se puso en marcha un programa muy especial por una indicación muy específica del Presidente para que se revincule con la escuela primaria, segundaria e intermedia y también con la universidad a aquellos que durante la pandemia se alejaron y no volvieron, tuvieron que estar alejados porque no había presencialidad en las escuelas y que luego de eso no volvieron".

Asimismo, destacó que con la "apertura de las fronteras comenzó el movimiento turístico y realmente las cifras de los ciudadanos extranjeros que están llegando a Argentina son muy alentadores y eso significa fuentes de trabajo y movimiento de la economía y consumo para la reactivación".