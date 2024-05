ANSES Jubilarse en tiempos de cambio: la odisea para comprar años de aporte antes de que caiga la moratoria

De aprobarse la Ley Bases, que hoy está en discusión en el Senado, perderán vigencia las leyes que habilitan planes de pago para aquellos que no cumplen con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. ¿Qué puede hacer hoy una persona que ya cumplió la edad o está pronta a cumplirla, no completa los años de aporte y aún no tiene abrochada una moratoria?