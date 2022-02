Anabel y Cornejo se cruzaron nuevamente, ahora por el beneficio previsional para viñateros

No es el primer cruce entre el radical y la peronista y seguramente tampoco será el último. Lo cierto es que primero el ex gobernador salió a cuestionar al Partido Justicialista por lo que entendió fue una campaña electoral en su contra acusándolo de demorar el tratamiento de una ley que -aseveró Cornejo- data de 2011 y recién ahora se reglamentó. Después le contestó Anabel, le recordó que no dio quórum en la sesión convocada para considerar el proyecto y lo criticó por "no compartir la felicidad de los trabajadores".