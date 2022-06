Anabel Fernández Sagasti desmintió a Viviana Canosa quien la acusó de irse de vacaciones al Caribe

Desde Turquía, donde participa de una Conferencia Global organizada por la Unión Interparlamentaria, con representantes legislativos de diversos países, Fernández Sagati expresó: "Ante versiones falsas y mal intencionadas sobre presuntas vacaciones en un destino de playa, Viviana Canosa, reitero la información que compartí por esta misma red sobre la Conferencia Global de la que participo y organiza IPUP Parliament".

Además, Anabel amplió: "La agenda de trabajo también incluye reuniones con Cámaras de Comercio y Turismo con interés comercial para la provincia de Mendoza".

Qué dijo Canosa sobre Anabel

Luego de hablar sobre el Presidente y la vicepresidenta, Canosa arremetió contra la titular del PJ mendocino, con fuertes conceptos. "Vamos a hablar ahora de una de las chicas preferidas de Cristina: Anabel Fernández Sagasti", disparó Canosa y luego leyó un gráfico sobre la pantalla: "Acá podemos observar a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (vocera de Cristina) trabajando por la pobreza, inflación e inseguridad. Ah, ¿no? Se está yendo al Caribe mientras el país se derrumba y no quieren que sepan. Perdón chiquis, mala mía".

Luego siguió la conductora: "Son los reyes del relato. ¡Ay los pobres! Seguro que cuando regrese del Caribe, va a hablar de los pobres. Es lo primero que va a hacer cuando se siente a hablar de nuevo en una conferencia de prensa".

Canosa fue más allá aún al analizar: "El país se prende fuego: hambre inflación, corrupción inseguridad. Una especie de surtidito de kilombo pero a ellos no les importa nada. Se va al Caribe porque todo les chupa un huevo".

Viviana Canosa.jpg Viviana Canosa se despachó contra Anabel Fernández Sagasti, pero a partir de un dato equivocado.

Y remató: "No me va a decir la senadora que está estresada si los senadores no hacen nada. Van cuando quieren al Senado solo a rosquear. Algunos deben zafar pero la mayoría no labura. ¿Qué día estamos, te vas de vcacaciones en junio? No como mucho un fin de semana a la costa, no tenés guita para ir al Caribe. Ellos sí, se van se van con la tuya, con la del rebaño de pelotudos, pero los pobres me dan mucha lástima. Y se tapan bien la jeta para que no los reconozcan".

Lo cierto es que Viviana Canosa partió de un dato errado del usuario de Twitter Diego Álzaga Unzué, de quien la organización Chequedo publicó que podría tratarse de un nombre ficticio y cuyos posteos generalmente son contra el kirchnerismo. Una de esas publicaciones la hizo cuando Fernández Sagasti inició su gira por Europa y Álzaga Unzué dijo que se había ido al Caribe.

De hechos, decenas de usuarios se plegaron a las críticas a raíz de este tuit sin quiera conocer el verdadero destino de Fernández Sagasti y los motivos reales de su viaje de seis días.

Fernández Sagasti en Europa

La senadora nacional del Frente de Todos estuvo primero en Roma, Italia, y luego en Estambul, Turquía. En Italia participó del Malbec Day, evento organizado por el CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) y la Embajada Argentina en Italia. En esta actividad se hizo promoción comercial y turística de Mendoza.

En Turquía Fernández Sagasti interviene en la Conferencia Global organizada por la Unión Parlamentaria junto a legisladores de distintos países para "intercambiar experiencias y enriquecernos con los distintos procesos regionales y globales", según ella misma explicó.

Además se reunirá con la Cámara de Agencias de Viaje turcas y con autoridades de la Cámara de Comercio de Estambul con quienes llevará adelante una reunión protocolar sobre la oferta exportable de Mendoza.

