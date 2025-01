Anabel acusó a Cornejo de "regalar IMPSA" y Hebe Casado le contestó que los K la fundieron

impsa empleados.jpg IMPSA se encamina a la privatización.

Anabel Fernández Sagasti versus Hebe Casado

Luego de que Alfredo Cornejo destacara al gobierno nacional por "el rumbo económico de Milei y las certezas", Anabel Fernández Sagasti salió, como se dice comunmente, con los tapones de punta.

Esto dijo: "Esta película ya la vimos. Nos lo quieren vender como una buena noticia, pero regalar IMPSA (sí, regalar, porque la provincia no recibe un peso por las acciones) a una empresa privada trasnacional es una pésima noticia para Mendoza. No sólo es demagogia pura de un gobierno que hace pocos meses apoyó la estatización, o un peligro inminente para los mendocinos y mendocinas altamente calificados que allí trabajan, sino también un verdadero acto de perjuicio a Mendoza por la entrega de nuestro know how, de nuestros cerebros y nuestra innovación tecnológica".

También expresó Anabel: "IMPSA supo ser la empresa modelo de Mendoza, nuestro orgullo ante el mundo, la demostración tangible de que el esfuerzo de nuestra gente sumado a la sinergia entre el Estado y el sector privado generaban un círculo virtuoso. Cornejo ya tiene su primera privatización para llevarle de rodillas a Milei, para seguir arrastrándose gratis (o vaya uno a saber a cambio de qué) mientras a Mendoza se la perjudica y le va muy mal".

La respuesta de Hebe, corta pero contundente, no se hizo esperar.

"Anabelita, esa empresa debe 570 millones de dólares gracias a los acuerdos de tu gobierno con la dictadura chavista. Ustedes hicieron que una empresa emblema terminara prácticamente fundida como tantas otras", declaró la vicegobernadora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1876982141046657478&partner=&hide_thread=false Con la privatización, IMPSA volverá a tener accionistas privados. Agradezco el trabajo en conjunto realizado durante estos meses con @LuisCaputoAR, Juan Pazo y todo el equipo. El cambio de rumbo económico que lleva adelante @JMilei y su equipo dan certezas que permiten estos… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 8, 2025

Lo que había manifestado antes el gobernador fue: "Con la privatización, IMPSA volverá a tener accionistas privados. Agradezco el trabajo en conjunto realizado durante estos meses con Luis Caputo, Juan Pazo y todo el equipo. El cambio de rumbo económico que lleva adelante Javier Milei y su equipo dan certezas que permiten estos avances".