AMPROS votó y aceptó la oferta salarial del Gobierno

Como parte de lo votado también está la devolución de los días de huelga (según las necesidades del servicio), el cambio de régimen de los licenciados y un cronograma de pase a planta de los contratados, según precisó Iturbe.

AMPROS.jpg Delegados y autoridades de la Comisión Ejecutiva de AMPROS en el hospital Notti.

A la hora de la votación se colocaron urnas diferentes para los residentes y esto provocó algunos disturbios en el Hospital Central "porque parece que no se entendió el significado de las dos urnas. En ningún momento fue para separar a nadie. Ellos la semana pasada votaron en asamblea por unanimidad y salieron por todos los medios de prensa que votaban por el no de manera unánime", aclaró la secretaria gremial descartando cualquier tipo de sospecha sobre el desarrollo de los comicios.

Iturbe explicó que los residentes están luchando por la Ley de Residencia ya que no pertenecen al régimen 27 "pero el aumento les afecta porque su ley está enganchada, y nos pareció que sería muy bueno llevar al Gobierno ese reclamo específicamente. Lamentablemente, el tema de las dos urnas lo interpretaron de otra manera y me parece que tiene que ver con infiltrados políticos partidarios porque sino no se entiende, realmente la lucha fue de todos".