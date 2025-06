AMPROS también rechazó por "insuficiente" el aumento salarial que propuso el Gobierno

Claudia Iturbe, la secretaria general del gremio, aseguró que el ofrecimiento del 1,2% de aumento hasta diciembre "está por debajo de la inflación".

"Los cálculos se realizaron al mes de junio y no al mes anterior que sería lo más justo y donde no se perdería poder adquisitivo. Una vez más no se reconoció la pérdida del poder adquisitivo de los años anteriores”, explicó.