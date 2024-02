AMPROS consideró insuficiente la oferta salarial del Gobierno pero la analizará con sus afiliados

►TE PUEDE INTERESAR: Paritarias: el Gobierno ofreció a los estatales un bono más aumentos del 12% en febrero y marzo

Paritaria AMPROS.jpg Los paritarios del Gobierno y los dirigentes de AMPROS, encabezados por Claudia Iturbe.

AMPROS bajará la propuesta a las bases

Luego de reunirse con los paritarios estatales desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud informaron que evaluarán los números. La titular de la agrupación, Claudia Iturbe señaló: "Vamos a responder por escrito. Lo hacemos así porque creemos que esta no es una paritaria que intente resolver los problemas de los trabajadores y mucho menos de la gente que se atiende en los efectores públicos”.

“Recibimos la misma propuesta que el resto de los gremios. La verdad es que para nosotros no es una propuesta que contemple la solución al sufrimiento de los mendocinos que tienen serias dificultades para conseguir un turno, con esperas de hasta seis meses, debido a la falta de profesionales. Esto no contempla una política de salud, no es una paritaria donde se pueda discutir y dialogar", agregó la dirigente.

La situación económica de los profesionales nos obliga a que ellos puedan opinar sobre las dos propuestas y en los próximos días vamos a responder

Para el caso de la opción 1, que incluye el bono de $90.000, en caso de que el agente preste servicios en más de una jurisdicción, sólo recibirá el beneficio en una sola de las liquidaciones. Y será solo para los agentes con alta administrativa al 31 de enero de 2024.

