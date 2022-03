La gremialista adelantó que el ánimo de los médicos no es nada bueno porque sienten que han perdido poder adquisitivo en los últimos dos años de pandemia y que el Gobierno "no ha hecho nada por recuperarlo en el 2021, cuando dispuso el pago de bonos en negro. De hecho, hay servicios que no se actualizan desde hace tiempo y eso va a generar una migración tremenda hacia el sector privado y eso afectará la salud pública. Por ejemplo, en el caso de una guardia en el Hospital Español se pasó de $20.000 a $40.000", explicó Iturbe.

"Sabemos que la lucha de los profesionales va a venir. No hay recurso humano crítico. Ya hay algunas áreas con anestesistas que están renunciando a parte de sus salarios. Y se habló en la asamblea de la posibilidad de una renuncia masiva", advirtió la sindicalista.

Rodrigo Dominguez claudia iturbe y daniel jimenez.jpg Rodrigo Domínguez, Claudia Iturbe y Daniel Jiménez, los principales referentes de AMPROS.

El ofrecimiento para AMPROS

1- Recomposición salarial del 40% repartido en 7 tramos:

Marzo 12%

Abril 4%

Mayo 4%

Agosto 5%

Septiembre 5%

Octubre 5%

Noviembre 5%

2- Modificación del ítem 1333 Responsabilidad Profesional. Actualmente representa el 65% calculado sobre la asignación de clase.

Mayo: pasa a 80% sobre la asignación de clase

Septiembre: pasa a 85% sobre la asignación de clase

3- El Gobierno de la Provincia se compromete a reunirse con la representación gremial durante septiembre del 2022, a fin de revisar el incremento porcentual salarial acordado sobre la asignación de clase. A los fines interpretativos se deja constancia que la presente propuesta es abarcativa de todos los profesionales que revistan el Régimen Salarial 27 ley 7759, sean de todos los ministerios y/o entes centralizados y/o descentralizados y/o autárquicos.

4- Además, el Gobierno se comprometió con AMProS a continuar en Comisión Negociadora el tratamiento de los siguientes temas:

Garantía de aumentos a contratados y prestadores

Modificación artículo 17 – Ley 7759. Eliminar la condición de antigüedad de 25 años para la reducción horaria para profesionales mayores de 55 años (mujeres) y 60 (hombres).

Cumplimiento de mayores dedicaciones.

Cambio de régimen.

Pases a planta.

Doble cargo (Ley 9350).

Tratar adicionales específicos. Decreto 142/90 Compensatorio, Recurso Humano crítico, Adicional Guardia Pasiva.

Equiparación de las asignaciones familiares de niños y niñas no escolarizados

Lugares de votación para el plebiscito

El lunes 14 todos los profesionales de la provincia podrán votar por aceptar o rechazar el ofrecimiento de aumento del Gobierno, de 7 a 15, en los siguientes efectores de salud:

Gran Mendoza

Hospital Central (Mendoza)

Área Sanitaria de Godoy Cruz (ubicada en Centro de Salud N°30)

Sede de AMProS (25 de Mayo 890 de Dorrego)

Centro de Salud N°16 (Guaymallén)

Centro de Salud N°31 (Luján de Cuyo)

Hospital Paroissien (Maipú)

Hospital Perrupato (San Martín)

Hospital Saporiti (Rivadavia)

Hospital Elena Raffo (Santa Rosa)

Hospital Dr. Ramón Carrillo (Las Heras)

Hospital Ghailac (El Algarrobal, Las Heras)

Área Departamental Las Heras - Centro cabecera de Salud N°17 de Las Heras (Juan Cornelio Moyano 195)

Hospital Dr. Luis Chrabalowski (Uspallata)

OSEP Central (José Vicente Zapata 313, Mendoza)

Centro de Salud N°1 (Barrio San Martín, Capital)

Hospital Fleming (Capital)

Hospital Lencinas (Talcahuano 2194, Godoy Cruz)

Hospital Del Carmen (Godoy Cruz)

Centro de Salud N°60 (Maipú)

Hospital Metraux (Fray Luis Beltrán, Maipú)

Área Sanitaria Junín (Centro de Salud N°62)

Hospital Arturo Illía (La Paz)

Hospital Humberto Notti (Guaymallén)

Hospital Sícoli (Lavalle)

Hospital Pereyra (Capital)

Hospital El Sauce (Guaymallén)

Valle de Uco

Hospital Tagarelli (San Carlos)

Hospital Scaravelli (Tunuyán)

Hospital General Las Heras (Tupungato)

Zona Sur

Hospital Regional Malargüe (Malargüe)

Hospital Schestakow (San Rafael)

Hospital Enfermeros Argentinos (General Alvear)