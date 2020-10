Amplio repudio para un escrache a Carlos Heller en las redes

"Carlos Heller ha sido víctima de una furiosa maniobra de desprestigio en redes sociales y hablamos de cómo éstas prácticas, con el manejo de los famosos trolls, se manifiestan en Argentina. Ha sido atacado por ser una de las caras visibles de este proyecto de Aporte Solidario a las grandes fortunas, y desde Diputados condenamos estas prácticas”, señaló el santafesino Germán Martínez (FdT).

Por su parte, el radical Atilio Benedetti, expresó: "No aceptamos, rechazamos y repudiamos cualquier tipo de escrache. No estamos de acuerdo con el impuesto, con las personas alcanzadas, pero eso no justifica el escrache".

Por el interbloque Federal, el socialista Luis Contigiani, sumó su rechazo al ataque contra Heller y declaró que la "Argentina tendría que tener orgullo de contar con una banca cooperativa como la que cuenta", en alusión al Credicoop.

El mendocino José Ramón, del interbloque Unidad para el Desarrollo, expresó su solidaridad, destacó la "capacidad como persona" de Heller y su "labor en el tratamiento del proyecto de aporte extraordinario".

Tras las expresiones de sus pares, Carlos Heller se mostró "agradecido" y expresó: "Esto excede lo personal, ya que tiene que ver con que somos solidarios con una forma de actuar que repudiamos. Los que creemos en la democracia nunca podemos estar de acuerdo con una forma de escrache".

"Me escribió la diputada Graciela Ocaña, del PRO, y me dijo que es socia desde 1980 y que tiene su casa gracias a un crédito del banco; más allá de sus diferencias con el proyecto a las grandes fortunas. Por eso estoy orgulloso de lo que hemos hecho y hemos construido".

Carlos Heller y el Banco Credicoop fueron motivo de críticas y cuestionamientos en redes sociales, donde hubo usuarios que, incluso, llamaron a cerrar las cuentas en la entidad bancaria.

Además, en un comunicado, las sociedades rurales de Rojas, Pergamino, San Pedro, Baradero y las asociaciones de productores de San Antonio de Areco (Arpa), Arrecifes, Carmen de Areco (Apaca) y la Asociación Rural de General Rodríguez, entre otras, pidieron a sus productores que cierren las cuentas con las cuales operan en el banco que preside Heller.

"Nos vemos obligados a repudiar la actitud del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidente del Banco Credicoop y dirigente del movimiento cooperativo, quien ha demostrado ser un permanente detractor de la producción rural y quienes sin dudas seremos alcanzados una vez más por esta nueva imposición económica, llamada Aporte Solidario, nada más alejado de la actividad e inversión productiva", señalaron.