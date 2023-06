Alfredo Cornejo y Hebe Casado mantuvieron la tradición y cerraron la campaña en Andes Talleres

Con un claro mensaje dirigido al electorado mendocino, el ex gobernador que pretende recuperar el sillón que tuvo, ensalzó a su equipo y lo ofreció "como una salida que da certidumbre, orden y una cultura de creación, creatividad y libertad".

Cierre de campaña de Cambia Mendoza.jpg Alfredo Cornejo y Hebe Casado junto a los precandidatos a intendente y legisladores.

En el lugar se mostró un video mostrando el recambio generacional que quiere instalar el radicalismo, con los rostros de precandidatos a intendentes y legisladores sub 40, como son Natalio Mema (Luján), Mauricio Pinti Clop (Maipú), Leo Fernández (Santa Rosa) y Francisco Lo Presti (Las Heras) y el puente que pretenden generar con los referentes más experimentados del frente oficialista.

Cornejo fue presentando uno a uno a los aspirantes a las intendencias y a las bancas, quienes fueron pasando al frente y destacó la cantidad de mujeres y de jóvenes en su equipo para asegurar que esta es la renovación que necesita Mendoza. "El frente se está llenando de jóvenes que quieren hacer del servicio público su tarea”, reafirmó.

Hebe Casado encandilada con Cornejo

La precandidata a la vicegobernación, Hebe Casado no dejó elogio por dedicarle a su compañero de fórmula. "Él significa la experiencia, el haber hecho cosas que no hicieron otros, el no ser políticamente correcto y haber enfrentado un montón de cosas que otros no se hubiesen animado a enfrentar. Y esto es algo que yo, todos los que estamos acá y la mayoría de los mendocinos, se lo reconoce”, dijo.

Para poner en contexto sus dichos, Casado recordó el trabajo de Cornejo para ampliar la infraestructura hospitalaria en 2015: "Si no hubiésemos tenido un Alfredo Cornejo que pensó en el 2015 que había que ampliar la infraestructura hospitalaria de toda la provincia, muy distinta hubiese sido la situación en la pandemia. Él nos dejó eso y estuvimos preparados para enfrentar una pandemia que las mayorías de la provincia no”.

Más adelante, Casado remarcó el trabajo de la gestión de Cornejo en materia económica y agradeció al precandidato a gobernador por su predisposición a integrar gente de afuera a la política: "Alfredo es iniciativa, es un estadista, de esos que no hay muchos en la política pero, además, es alguien que tiene amplitud, que busca integrar gente a la política, que abre las puertas a los que venimos de afuera, como en el caso mío, pero también de tantos jóvenes que nos acompañan hoy en estas listas”.

"Queremos cuidar a Mendoza para que no retroceda"

Tal y como viene sosteniendo en las últimas notas que ha dado en Radio Nihuil y Canal 7, Cornejo vaticinó que sea quien sea que gane las elecciones presidenciales de octubre próximo, el elegido primer mandatario deberá avanzar en normalizar la economía.

"La macroeconomía nos juega en contra, pero tenemos la esperanza que vendrán tiempos mejores para la Argentina y son inminentes, si se da un plan macroeconómico nacional encontrará a Mendoza mejor preparada que varias provincias, por las reformas hechas, por eso debemos cuidar Mendoza para que no retroceda", advirtió el líder radical.

En una autocrítica de lo que han dejado los 8 años de gestiones radicales, entre la suya y la de Rodolfo Suarez, Cornejo admitió que resta mucho por hacer en materia de economía.