Alfredo Cornejo reveló que Emiratos Árabes se interesó por alimentos y minería de Mendoza

cornejo en emiratos arabes Alfredo Cornejo en la antesala del Ministerio de Inversiones de Emiratos Árabes. Foto: Gobierno de Mendoza

Proyectos de agricultura, energía y minería en la agenda de Cornejo

La reunión entre Cornejo y Alsuwaidi fue para promover proyectos en agricultura, energía y minería en Mendoza. Fue una cumbre de alto nivel de la que participaron también la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, y autoridades del fondo ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding Company). También lo hicieron el embajador de Argentina en Emiratos Árabes, Jorge Agustín Molina Arambarri, y el embajador de Emiratos Árabes en Argentina, Saeed Abdulla Alqemzi.

Alfredo Cornejo detalló después: “Estuvimos reunidos con el ministro de inversión de Emiratos Árabes Unidos, un funcionario muy influyente. Él es titular de ADQ, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y mostró mucho interés por Mendoza, por sus alimentos, por la minería y las potencialidades de nuestras logística donde ellos también son expertos”.

Dijo además el mandatario: "Finalizando nuestra agenda en Abu Dhabi, mantuvimos una reunión de trabajo con los directivos de Al Dahra Agricultural Company, una de las empresas agroindustriales más importantes del mundo, con operaciones en más de 20 países y presencia en 45 mercados. Dialogamos sobre las oportunidades de inversión en producción agrícola, energías limpias e infraestructura logística, y sobre la posibilidad de generar alianzas que fortalezcan el desarrollo agroindustrial de Mendoza".

Nuestra provincia cuenta con seguridad jurídica, capital humano y una gran diversidad productiva, exportamos frutas secas, nueces y vinos, y avanzamos en nuevos proyectos de alfalfa deshidratada, aceite de oliva y pistachos. Mendoza tiene una fuerte vocación productiva y queremos que Emiratos Árabes Unidos nos vea como un socio confiable para el desarrollo agroindustrial y sostenible Nuestra provincia cuenta con seguridad jurídica, capital humano y una gran diversidad productiva, exportamos frutas secas, nueces y vinos, y avanzamos en nuevos proyectos de alfalfa deshidratada, aceite de oliva y pistachos. Mendoza tiene una fuerte vocación productiva y queremos que Emiratos Árabes Unidos nos vea como un socio confiable para el desarrollo agroindustrial y sostenible

La ministra Latorre expresó: "Explicamos cuáles son los principales proyectos en materia de infraestructura y en el desarrollo de la minería, especialmente en minerales críticos para la transición energética. Presentamos también el diseño de un fondo cerrado de inversión para atraer capitales hacia el desarrollo de la industria minera en Mendoza".

cornejo y latorre en emiratos arabes Alfredo Cornejo y Jimena Latorre con autoridades emiratíes y el embajador argentino en ese país, Jorge Agustín Molina Arambarri. Foto: Gobierno de Mendoza

Acerca del ministro de Inversiones

Mohammed Hassan Alsuwaidi es actualmente ministro de Inversiones de los Emiratos Árabes Unidos, además de desempeñarse como director general y consejero delegado de ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding Company), uno de los fondos soberanos más relevantes de la región con sede en Abu Dhabi. Desde ese rol impulsa proyectos estratégicos de diversificación económica, inversión en infraestructura, innovación tecnológica y desarrollo sostenible, alineados con la visión de crecimiento a largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos.

Alsuwaidi preside Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), Pure Health y ADC Acquisition Corporation, entidades clave en los sectores de energía, salud y finanzas. Asimismo, ejerce la vicepresidencia de Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) -referente global en energías renovables- y de Aldar Properties, una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del Golfo.

Fuente: Gobierno de Mendoza