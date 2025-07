Alfredo Cornejo presentó el nuevo plan estratégico para la primera infancia junto a referentes de Unicef

En ese sentido, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que "las funciones sustantivas del Estado las tienen las provincias por diseño constitucional. Y tiene a la salud y a la educación como sus funciones primordiales. Y en ese marco la mayoría de las provincias invierte muchísimo en la salud pública y en la educación y algunas provincias invertimos muchísimo en la primera infancia. En nuestro caso se hace por convicción profunda de que una inversión allí es mucho más eficaz para la vida de las personas y es mucho más eficiente para el funcionamiento futuro del Estado".

unicef mendoza 2 Alfredo Cornejo presentó el nuevo plan estratégico para la primera infancia junto a representantes de UNICEF. Foto: Gobierno de Mendoza

Y añadió: "Este mensaje más que para Unicef es para nuestra flamante comisión que no solo se trata de invertir sino de gestionar correctamente los recursos. Argentina es uno de los países que más invierte en educación en Latinoamérica. Y sin embargo cada vez tiene peores resultados. Con lo cual no es solo inversión, yo creo que es la gestión de esos recursos lo más relevante. Nos orgullecemos de estar más eficientes que hace 10 años atrás, pero no nos terminamos de convencer. La clave está en la gestión propiamente dicha de cada centro de educación infantil, de cada centro de nutrición, de cada hospital, centro de salud, esa es la tarea.

Tadeo García Zalazar: "La primera infancia es lo más importante"

En tanto, el ministro Tadeo García Zalazar djo en relación a la alianza con Unicef que con esta iniciativa se ratifica "el fuerte compromiso que hay con las infancias. Y en este caso el trabajo conjunto y necesariamente coordinado entre el Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio de Educación, Cultura e Infancia y demás representantes de otras áreas que se van a sumar. La primera infancia sobre todo es lo más importante en la construcción de cualquier proyecto colectivo de sociedad y lo vemos desde el punto de vista de los distintos estudios científicos que demuestran que es la mejor inversión porque en el futuro de cualquier sociedad si se ratifica ese tipo de inversión es la inversión más virtuosa".

Por otra parte, el representante de Unicef, Rafael Ramírez, expresó: "Es una de nuestras prioridades el apoyo a la primera infancia, a los primeros años que vienen a ser críticos para el desarrollo y para lograr que los chicos y chicas se desarrollen a su máximo potencial. Está comprobado que es la mejor inversión que se puede hacer precisamente para que el Estado y la sociedad, no tengan que hacer inversiones mayores a futuro para corregir quizás algún tipo de deficiencia".