Alfredo Cornejo impulsará a dos precandidatos para disputarle Las Heras al ex socio Daniel Orozco

Tello ya les había comunicado ese mismo fin de semana que de ninguna manera bajaría su candidatura, porque, según expresó, es el nombre propio que mejor mide en todo Las Heras. Cerca de su padrino político, Julio Cobos, dijeron lo mismo.

Por su lado, la figura del ex secretario de Obras de Las Heras, Francisco Pancho Lo Presti, cobró peso también en esa reunión y allí se terminó de confirmar que será una de las apuestas de Cambia Mendoza para enfrentar a Martín Bustos, el alfil de Daniel Orozco en Las Heras. Para ser coherente con esa candidatura, Lo Presti presentó su renuncia pasado el mediodía como también hicieron otros 4 funcionarios, que eran socios del PRO y de Libres del Sur.

Como estrategia, en el frente oficialista apostarán a resaltar la falta de coherencia y fidelidad de Orozco, que llegó a la comuna en el 2015 de la mano de Cambia Mendoza, logró la reelección en el 2019 con el respaldo de la UCR y sus socios políticos, y ahora dio el portazo y decidió irse con Omar De Marchi.

Francisco Pancho Lopresti y Daniel Orozco.jpg Francisco "Pancho" Lo Presti, uno de los que asoman como posible sucesor.

Orozco, afuera: ruegos en la previa y la sorpresa de los precandidatos

Hubo miembros del equipo que le pidieron a Orozco no dar el paso. Según supo este diario, días atrás, al menos uno de sus colaboradores cercanos –en el nuevo esquema de confianza inaugurado en el municipio- le pidió que reconsiderara cualquier intención de irse con De Marchi. “Sabíamos que revoloteaba la idea, pero no pensamos que fuera algo tan concreto. Le pedimos que no, le dijimos que sería un error, pero no nos quiso escuchar”, marcó alguien que conoce los pasillos de memoria.

Larreta Orozco Bustos Cornejo.jpg Sólo siete días atrás, Orozco compartía un acto con Cornejo y Horacio Rodríguez Larreta.

A pesar de eso, hubo otros a los que sí los sorprendió y mucho la salida. El propio Filice se lo dijo a Nihuil: “No nos esperábamos ese desenlace, en absoluto. A pesar de que lo consideramos una persona muy cerrada, creo que casi nadie vio venir esa definición”, apuntó el hombre de Ulpiano Suarez, quien además ratificó que está dispuesto a bajar su candidatura si es para lograr algo más de consenso en el revuelto Las Heras.

“La decisión podría estar para hoy o para mañana, pero creo que lo que debemos hacer es no apurarnos. Si nos ponemos de acuerdo, sí podría ser que salga este viernes, pero lo mejor es usar todo el tiempo que tenemos disponible y lanzarlo mañana, me parece”, opinó.

Los nuevos escenarios que se arman en Las Heras

Ahora puede armarse una interna entre Martín Bustos y quien, como un secreto a voces, asoma como candidato lasherino para La Unión Mendocina: Diego Martínez Palau. El ex funcionario de Francisco Pérez aún no se decide públicamente, pero en el peronismo son varios los que ya lo anotan por afuera y colgado al demarchismo. ¿Se enfrentará, entonces, con el delfín orozquista en una PASO?

Puede ser, pero no es el único escenario posible: hay quienes deslizaron que Orozco nunca estuvo del todo convencido en bajar a Janina Ortiz como precandidata –una exigencia que le hicieron o pretendían hacerle en Cambia Mendoza- y por lo tanto, ahora que tiene nuevos aires, podría tranquilamente insistir con ella. Le garantizaría otro tipo de llegada al poder si es que saliera electa.

Otra de los rumores que circulaba este viernes es que Ortiz fuese quien encabece la lista de concejales de Martín Bustos, y de esa manera Orozco se aseguraría que su secretaria de Gobierno y pareja, siguiera siendo parte de la cúpula de poder de la intendencia de Las Heras.

Cobos respaldó a su alfil y pidió "s eparar paja de trigo y oír más allá del ruido"

Con la ratificación de Fabián "Oso" Tello como precandidato de Cambia Mendoza, su padrino político y principal puntal, el diputado nacional Julio Cobos salió a respaldarlo, y les pidió a los lasherinos "separar la paja del trigo", en clara alusión al portazo que dio el intendente Daniel Orozco.

"Quiero destacar su convicción, firmeza y ganas de seguir trabajando para mejorar Las Heras; siempre en el Frente Cambia Mendoza y respetando los acuerdos. Porque entiende que la ciudadanía nos eligió para ello y aceptó, incluso más allá de las definiciones finales, las reglas de juego del Frente", resaltó Cobos.

El ex legislador también admitió que en la comuna lasherina "hay muchísimas cosas por hacer. Lo realmente importante es dar soluciones -en la medida que estén al alcance- a los graves problemas que tenemos. Muchos de ellos son producto de las malas políticas del gobierno nacional y la realidad que el intendente poco puede hacer. Pero su rol es fundamental. El intendente siempre está en la primera línea, cerca de la gente y es receptor primero de las necesidades y problemas".

Y añadió "por eso desde siempre acompaño a Fabian, al Oso Tello, y confío en la capacidad, empatía y conocimiento de Las Heras. Desde la gestión recorrió el departamento de punta a punta infinidad de veces, escuchando y brindando soluciones, siempre presente y con demostrada capacidad de gestión".