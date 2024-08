Alfredo Cornejo culpó a Cristina Kirchner de ser la responsable de que Alberto Fernández fuera presidente

Cornejo habló en medio de una conferencia de prensa y resaltó que la denuncia contra el ex mandatario sólo podría haber sorprendido a quienes se quedaron "con la narrativa del kirchnerismo" en materia de violencia de género y añadió: "A mí no me sorprende nada, yo creo que hay que evaluar por los hechos y no por lo que dicen. Creo que es bastante penosa la situación y espero que la justicia actúe con celeridad y lo haga bien, deslindando responsabilidades si las hay y condenando si tiene que hacerlo".

Anunció una obra estratégica para refuncionalizar el dique El Carrizal

Cornejo, el titular de Irrigación, Sergio Marinelli y la ministra de Energía, Jimena Latorre, anunciaron una inversión de más de $520 millones para refuncionalizar una válvula de riego del dique El Carrizal.

Cornejo en conferencia de prensa en El Carrizal.jpg Alfredo Cornejo y Jimena Latorre en el anuncio de una obra de $520 millones para refuncionalizar el agua del dique El Carrizal.

Es la comúnmente denominada válvula de chorro hueco, la cual no había tenido mantenimiento desde la década del ‘70, cuando fue instalada.

La inversión se dio porque surgió la necesidad de modernizar el componente hidromecánico del sistema de riego, que presenta inconvenientes operativos para erogar caudales inferiores a 16 m3/s (caudal mínimo de operación de turbinas) por su falta de precisión.

En su recorrido por la obra, Cornejo aludió al trabajo conjunto que están delineando con Marinelli para darle forma a un plan hídrico, con la meta de optimizar el uso eficiente del agua, tanto en el consumo humano, como en el resto de los usos que tiene en la provincia.

“La mayoría de las obras tienen que ver con optimizar el riego y medirlo, ya que es imprescindible que midamos el consumo del agua domiciliaria, industrial, de los distintos usos agrícolas y mineros”, y aseguró que “cualquier uso que haya que podamos medir y buscamos que se pague por la cantidad de agua que se gasta, que se consume”.

En paralelo reconoció que estos procesos llevan tiempo y no se logran de un día para el otro. “Vamos a ir siempre en esa misma dirección, en los distintos usos, en el agrícola fundamentalmente, que es el que más consume agua”.

De igual manera, marcó que en su esquema de medición y cobro del recurso hídrico tiene claro que “el Estado va a seguir subsidiando y dando un umbral básico de tarifas sociales en materia de agua y de riego agrícola”, y señaló que pretende continuar sosteniendo a la agricultura con subsidio, y puso de ejemplo el Seguro Agrícola que se presentó en San Rafael este lunes.

El Carrizal.jpg Los trabajos en El Carrizal.

Cómo es la obra en el Carrizal

Según apuntaron desde Irrigación a las válvulas de riego las opera ese departamento, para erogar caudales que no puedan evacuarse por la central y, así, atender la demanda de riego en cumplimiento de sus funciones.

En los últimos años se realizaron inversiones para mejorar el accionamiento de apertura y cierre de las válvulas de chorro hueco, como también el mantenimiento de la obra de toma y conducción.

La imposibilidad de regular la erogación de caudales de forma precisa dificulta dotar los cauces de agua para riego y genera incrementos o mermas no programadas que perjudican la normal evolución de los turnos de riego.

El otro problema que plantean las válvulas de chorro hueco es la falta de velocidad de respuesta de forma automática ante las salidas de servicio de las turbinas por imprevistos: corte de servicio eléctrico, desperfecto electromecánico etcétera. Esto ocasiona también mermas importantes que afectan el sistema de distribución de agua en la cuenca aguas debajo de la presa.

Es por ello que se propone la operación remota de estos componentes desde la central Cacheuta. Se suma a esta necesidad el manteniendo de las válvulas mariposa, también pertenecientes al sistema de riego de la presa