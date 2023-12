Alfredo Cornejo asumió con un discurso centrado en el desarrollo del sector privado

El gobernador consideró que el punto de partida hoy es "desastroso" y que en estos tiempos Mendoza ha estado "atada de pies y manos". El contexto hará que la Argentina esté en "pronóstico reservado" y eso repercutirá tanto a nivel público como privado por lo que, para Cornejo, habrá que hacer esfuerzos.

Entonces, "como primer acto al frente del Ejecutivo provincial", hizo "una convocatoria amplia a la sensatez, al encuentro a través del diálogo y a la creación de consensos, que ponga al bien común por encima de los intereses sectoriales".

En ese sentido, destacó y agradeció a la Legislatura provincial haber aprobado el presupuesto 2024 que propuso hace algunas semanas.

Certidumbre y reglas de juego estables para que Mendoza crezca

"Para conseguir buenos resultados, una economía que apuesta al crecimiento a través de la inversión, requiere de estabilidad en las reglas de juego y certidumbre sobre la evolución de las condiciones estructurales de la economía", consideró Cornejo.

"Para eso, es indispensable establecer equilibrios en el funcionamiento del sistema que garantice el federalismo y mejore las expectativas de las economías regionales, y esa también es parte de la tarea política que me propongo junto a un nutrido grupo de gobernadores", agregó.

Entonces, se mostró predispuesto para colaborar desde Mendoza con el mandato de cambio que recibió Javier Milei: "Porque, como está dicho, si a la Nación le va bien a Mendoza le irá mejor aún".

Ampliación de la matriz productiva y generación de empleo

"Queremos darle un fuerte impulso al crecimiento de Mendoza", dijo Alfredo Cornejo y prometió:

"Dentro de las competencias provinciales, vamos a facilitar todo lo que sea posible para que el sector privado invierta y se desarrolle".

Y apuntó que su gobierno intentará "hacer un Estado más moderno, eficaz, simplificado y ágil para la ciudadanía".

"La matriz mendocina está en una transición desde la producción de bienes hacia los servicios", dijo el gobernador. Y destacó como ejemplos las industrias creativas y culturales, de conocimiento, turismo y gastronomía.

Dijo que también se viene trabajando para "aumentar el perfil exportador de la Provincia" y que seguirá ocupándose de la "internacionalización de la provincia".

Sobre la minería, vio en el cobre una oportunidad. "Es un material indispensable para poder completar la transición energética", dijo y consideró que "Mendoza tiene una gran oportunidad frente al desafío crucial de la humanidad de migrar hacia energías más limpias", justamente a partir del cobre.

alfredo cornejo asunción de ministros.jpg La ministra Mercedes Rus, la presidenta del Emetur Gabriela Testa, la de Promendoza Patricia Giménez y los ministros Rodolfo Montero, Tadeo García Zalazar y Víctor Fayad. Ramiro Gómez

En materia petrolera, apostó a seguir trabajando junto a YPF "para continuar desarrollando la explotación terciaria y avanzar con el desarrollo de la lengua norte de la formación Vaca Muerta".

"Me propongo ir hacia un programa de especialización inteligente de la economía que incentive a los sectores que más traccionan en sus encadenamientos de valor, para acelerar la generación de empleo de calidad en el sector privado, que es donde se construye riqueza genuina", dijo.

Y entonces aseguró que para eso "necesitamos enfocarnos en la creación de capital humano, energía, infraestructura digital y, principalmente, en los desafíos que frente a la escasez nos plantea la agenda del agua".

En esa materia del agua, Alfredo Cornejo fue claro y directo: "Casi la totalidad de lo que producimos depende del agua".

Revolución del agua y la energía

Sobre la revolución del agua, Cornejo disparó: "Quiero que mi gobierno sea recordado por su contribución a las infraestructuras hídricas".

"Para eso contaremos con 1.023 millones de dólares que la Nación adeudaba a Mendoza y que hoy la Provincia dispone gracias a los acuerdos logrados durante mi anterior gestión. Tengan por seguro que viene una verdadera revolución del agua y la energía. Son 1.023 millones que vamos a usar para crear riqueza, proveyendo los recursos esenciales para producir alimentos y bebidas, que es una de las cosas que mejor sabemos hacer y que el mundo necesita", expresó e hizo una pausa para escuchar el aplauso de los presentes.

"Esos procesos son largos y se necesita tiempo e institucionalidad", dijo Cornejo y apuntó directamente al gobierno nacional saliente: "Mendoza no ha recibido más que gestos discriminatorios".

Y ahora dirigió un mensaje al gobierno entrante de Milei: "No nos sentimos abrumados ante los anuncios de ajuste del gasto. Mendoza no solo no va a detener la obra pública sino que además la va a incrementar".

"Ahora es cuando se va a poder apreciar qué provincia hizo bien las cosas y cuáles han vivido del favor político ajeno", analizó.

Internet en todas las escuelas

"La educación es el gran ordenador de todas las aristas culturales de una sociedad. Y los cambios en materia educativa no se producen de un día para el otro. Por eso es esencial sostener un plan serio a lo largo del tiempo, tal como hemos venido haciendo desde hace 8 años", expresó el gobernador para introducir un anuncio.

"Estaremos abocados a dotar de internet pedagógico al 100% de las escuelas de Mendoza, para que esté en pleno funcionamiento durante 2024 con todos los elementos necesarios", dijo.

Articulación del sector privado y público de Salud

"Me propongo articular un trabajo más inteligente desde el gobierno, junto con OSEP, las obras sociales y el sector privado", expresó el gobernador Alfredo Cornejo.

Y anunció reformas estructurales para modernizar la forma de contratación y pago de los profesionales para que sean estos los que ayuden a Mendoza a salir de la crisis de salud que atraviesa el país.

Cornejo dijo que "la transformación digital del sistema de salud va a permitirnos simplificarles la vida a las familias y acercarles más servicios, pero además nos va a ayudar a cobrarle mejor a las obras sociales para reinvertir esos recursos en el sistema".

Salud mental y consumo

Cornejo apostó para hacer foco en la salud mental y en el consumo problemático, que describió como una "nueva pandemia post Covid", por fortalecer "la red de servicios de esta área y armonizarla con el sector privado".

"El deporte y los hábitos de vida saludable deben jugar un rol fundamental en este abordaje, por lo que van a ser disciplinas en las que vamos a trabajar intensamente", dijo.

Seguridad, la clave del gobierno que se viene

"Ustedes saben que voy a fondo con los temas", dijo.

Y dio un mensaje de aliento para los "que viven y sufren el calvario de la inseguridad" pero también una advertencia para los delincuentes: "Vamos a ir por ustedes cada vez con más fuerza. Y saben que lo hago, por eso hay más presos".

En materia de anuncios, expresó que "vamos a continuar haciendo reformas profundas en materia del servicio de Justicia".

"Vamos a instalar inhibidores de señal telefónica en lugares de detención originada por delitos violentos y crimen organizado y vamos a coordinar con inteligencia artificial todas las cámaras de seguridad existentes", agregó.

Y "también vamos a aumentar la cantidad de efectivos, siguiendo un plan razonable que no afecte la calidad en la selección de los aspirantes ni la excelencia de su formación".

Mensaje a los trabajadores

"Quiero hablarles a los buenos maestros, policías, médicos y enfermeros, que son la mayoría. Sepan que venimos a estar de su lado, apoyándolos y cuidándolos con el mejor esfuerzo posible que esté a nuestro alcance porque queremos que Mendoza preste cada vez mejores servicios", les dijo el gobernador.

"Queremos que nuestros buenos servidores públicos ganen respeto", expresó y en estos tiempos difíciles les pidió estar "cerca para dar respuestas a la ciudadanía".

La turbulencia nacional

"No se pueden hacer pronósticos precisos con una economía nacional en constante turbulencia. Pero sí se puede tomar compromiso con un rumbo y marchar a paso firme. Por eso, me comprometo a trabajar, trabajar, y trabajar para que el programa que les he expuesto sea viable", expresó Alfredo Cornejo para cerrar su discurso.

"Trabajar, trabajar y trabajar como hacen todos los mendocinos que se esfuerzan desde el primer sol y que sostienen esa cultura perseverante, tan expresiva de nuestra identidad, que explica el triunfo de la vida en medio del desierto", agregó.

"Esta nueva etapa que comienza hoy no es la mera continuidad de la anterior, sino la evolución de una vocación, de un método de trabajo que ha sabido ordenar y cuidar a la provincia", expresó Cornejo y sumó que "ahora se propone con más ambición, de mediar las circunstancias macroeconómicas favorables, dar un salto cualitativo que le permita liberar todo su potencial para que la iniciativa privada, sobre todo canalizada a través de los jóvenes, convierta a Mendoza en una auténtica tierra de oportunidades".

Entre esas oportunidades, Cornejo enumeró el desarrollo ambiental, cultural, económico y social y confirmó: "Aquí está uno de los mejores lugares de la Argentina para invertir y vivir".

Ante un aplauso cerrado, el gobernador terminó su discurso para pasar a la segunda etapa de la jornada: el traspaso de mando en la explanada de la Casa de Gobierno, donde lo esperó el gobernador saliente, Rodolfo Suarez.