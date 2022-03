Alfredo Cornejo aseguró que justamente porque conoce a Fernández sabe que "está mintiendo"

“Justamente porque lo conozco sé que está mintiendo -apuntó el entrevistado-; porque es la misma persona que cuando yo era gobernador de Mendoza mantuvo conmigo un almuerzo y me habló pestes de Cristina, de lo que ella había hecho con el país y con el peronismo. Y por eso es que ahora tenemos estos problemas de falta de homogeneidad en el Frente de Todos. Es gente que piensa de forma muy distinta entre sí".

alfredo cornejo congreso 1.jpg Cornejo interrumpió el discurso de Alberto Fernández al grito de "mentiroso".

Visibilidad y cuestionamientos

A nadie se le escapa que la apertura de sesiones en el Congreso es un espacio para que los legisladores de la oposición puedan mostrarse o, al menos, exteriorizar su desacuerdo con las políticas oficialistas. En ese intento, cada cual encuentra su técnica. Y desde el peronismo no tardaron en señalar el cruce entre Cornejo y el Presidente como un acto "oportunista".

Cornejo no lo consideró así y opinó que Fernández siente bronca hacia él. "Pasa que ellos intentan cooptar a la oposición y en ese sentido él tiene conmigo una especial inquina, porque cree que al conocernos de otros tiempos podíamos llegar a un acuerdo. La verdad es que yo me debo a Juntos por el Cambio y a su unidad", reveló el dirigente.

"Además -agregó-, Fernández está mintiendo en lo que dice, porque si uno se mete en la página del Ministerio de Trabajo y se toma el tiempo para ver las cifras que él está relatando respecto a cómo creció el empleo, etc.; verá que ha falseado los datos. Dice cosas que en los propios datos oficiales no figuran".

Sobre la retirada del PRO

Cornejo también se refirió a la salida de los legisladores del PRO, que se retiraron del recinto cuando Fernández estaba mencionando la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

"A más de uno de nosotros ya nos tiene hartos este cinismo de Alberto Fernández, que no logra resolver sus problemas con Cristina y trata de tapar el cielo con la mano pegándole a la oposición", interpretó el entrevistado.

"El kirchnerismo -dijo- gobernó 14 de los últimos 18 años. No obstante, pretende justificar la situación actual por los cuatro años en los que no estuvo en el poder. No es útil para el país esa explicación".

En cuanto a la rauda salida del PRO, señaló: "Fue un gesto táctico. Lo habían hablado entre ellos y no todos los bloques de JxC estaban de acuerdo en levantarse. Alberto nos tiene cansados pero no todos consideramos que levantarse sea la mejor forma de manifestarlo". De hecho, se pudo ver a Facundo Manes casi en soledad frente a la retirada masiva.

Facundo Manes.jpg

"Cristina hace un acting"

"La intención de Cristina en todo esto es que el acuerdo con el FMI se apruebe pero conservando el relato de que ella no lo apoyó. Es un acting para la tribuna", denunció Cornejo.

Y siguió: "Eso, más la ausencia hoy de Máximo Kirchner, genera un mayor nivel de incertidumbre al no haber un sendero concreto, un plan o una orientación. Y difícilmente pueda haber acuerdos con el Frente de Todos porque en su interior hay gente que piensa de modo diametralmente opuesto. En las negociaciones con el Fondo, desde luego, que esas diferencias van a ponerse sobre la mesa".

"La pregunta que hay que hacerse -resumió Cornejo- es si habiendo en el Frente de Todos un sector como el kirchnerismo puede alcanzarse algún tipo de entendimiento con la oposición".